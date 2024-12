Clementi sconcertato:: "Certi meccanismi li davo per assimilati"

"Sono sconcertato, non tanto per il gol subito, quanto per l’atteggiamento di chi dovrebbe aver assimilato certi meccanismi di gioco... A quanto pare non è così" dice mister Aldo Clementi, l’allenatore della Vigor. Poche parole che non celano affatto una più che comprensibile delusione. Clementi fa mea culpa, anche se le cause non sono tutte imputabili a lui. "Mi assumo le responsabilità, sono l’allenatore e non scarico le colpe su nessuno – continua Clementi –. Abbiamo regalato un tempo e non riesco a capire il perché, non è più tollerabile un approccio del genere. Sono contento per il pareggio, sono felice soprattutto per i nostri tifosi che non hanno mai smesso di sostenerci, ma non posso essere soddisfatto di quanto visto nei primi 45 minuti. Nella ripresa ho visto una squadra diversa, ben messa in campo, combattiva, quindi vuol dire che qualcuno sa giocare a calcio".

Soddisfatto a metà mister Boccolini che sul più bello vede sfuggire la vittoria. "Fa male subire un gol così, ma negli ultimi minuti la Vigor ha dato tutto ed il pareggio è arrivato – dice il tecnico romano –. La pausa ci servirà per ricaricare le batterie, sono stati mesi impegnativi. A gennaio però dovremo farci trovare pronti".

Nicolò Scocchera