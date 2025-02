Clic per la fede di Merisio “In cammino verso il giubileo“

Pubblicato in occasione dell’Anno Santo, è da poco nelle librerie In cammino verso il giubileo. Natura, cultura e spiritualità lungo l’antica Via Francigena e altri itinerari (192 pp, 44 euro). Spunto del 43° volume di “Italia della nostra gente“ dell’editrice Ecra – una delle collane più longeve nel nostro Paese in ambito fotografico – è il Giubileo “Pellegrini di Speranza“, aperto il 24 dicembre da Papa Francesco. In particolare, viene proposto l’itinerario italiano della via Francigena, tracciato da Sigerico nel 990 quando, da Canterbury, scese a Roma per essere investito da papa Giovanni XV primate della Chiesa in Inghilterra. In Italia lo storico cammino prende il via dall’Ospizio del Gran San Bernardo – al confine con la Svizzera – per passare lungo la pianura Padana, nel Parmense tagliare verso la Toscana e terminare nella capitale con le sue basiliche giubilari.

"Via Francigena, assieme alle varianti e ad altri cammini meno famosi – commenta mons. José Fernández Lago, autore del testo introduttivo e decano della Cattedrale di Santiago de Compostela in Spagna, mèta del cammino più noto al mondo – che ritroviamo negli splendidi scatti di Luca Merisio, capace di immortalare Roma, con le sue maestose cattedrali, ma anche piccole chiese e borghi remoti. Scrigni di arte, storia, natura, che impreziosiscono un’Italia a molti sconosciuta". Nella pubblicazione, oltre ad alcune varianti della Francigena (Germanica, Renana, Aquileiense e del Sud), sono proposti altri cammini meno conosciuti ma altrettanto mistici e affascinanti. Fra questi quello dei Cappuccini che da Fossombrone arriva ad Ascoli Piceno per un tragitto di 380 chilometri. Diciassette tappe, molto ricche sotto il profilo spirituale, storico, artistico e naturalistico, ma anche molto impegnative dal punto di vista fisico, per la fisionomia dell’entroterra marchigiano con un continuo alternarsi di saliscendi e dislivelli importanti.

Nel volume troviamo foto della nostra provincia. Dopo un excursus a Fano fra l’Eremo di Monte Giove, la chiesa di san Francesco e la Confraternita del Suffragio, ecco il via della prima tappa del percorso, al Santuario del Beato Benedetto da Urbino a Fossombrone. Quindi la Gola del Furlo dove il tracciato si snoda in due varianti – quella bassa che attraversa l’antica galleria romana e quella alta con panorami incantevoli – fino al millenario eremo di Fonte Avellana.