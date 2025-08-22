Clic-truffa, ci cascano anche i giovani

Pesaro, 22 agosto 2025 – La promessa di guadagni facili, l’illusione di arricchirsi col trading online e poi il crollo: anche nel Pesarese sono già state denunciate perdite per decine di migliaia di euro. L’ennesima conferma che le truffe digitali non risparmiano nessuno. E’ quanto segnala la Questura di Pesaro mettendo in guardia i cittadini dai pericoli che si nascondono sul web. Anche a Pesaro e in tutta la provincia le truffe online viaggiano dritte dritte dentro lo smartphone. Bastano un sms, una notifica o un post accattivante sui social per far cadere nella rete centinaia di utenti, giovani e meno giovani.

E negli ultimi giorni, i casi segnalati alla polizia si moltiplicano. Il copione è sempre lo stesso: un messaggio improvviso, l’invito a cliccare, la promessa di guadagni facili o l’allarme sull’attivazione di un servizio mai richiesto. La trappola scatta nel momento in cui si abbassa la soglia di attenzione, magari per la fretta o per la convinzione che “a me non succederà mai". Tra i casi più frequenti quello dell’sms dal finto gestore telefonico, che conferma l’avvenuta attivazione di servizi mai richiesti e invita a cliccare su un link.

O ancora. Messaggi che sembrano provenire da PagoPa, con tanto di logo e dicitura ufficiale, che chiedono di verificare dati o effettuare un pagamento urgente. Oppure anche offerte social di ‘lavori facili’, consistenti nel mettere like a video su YouTube o a prodotti sponsorizzati, in cambio di un compenso che puntualmente non arriva. Al contrario: spesso, dopo aver agganciato la vittima, i truffatori chiedono di «anticipare» somme di denaro con la promessa di sbloccare i guadagni. Quello degli investimenti miracolosi in trading online, inoltre, è un evergreen delle truffe digitali, tornato a colpire con forza anche in provincia. Negli ultimi mesi alcune vittime hanno denunciato perdite da decine di migliaia di euro.

Se in passato a cadere erano soprattutto anziani poco avvezzi alla tecnologia, oggi il quadro è cambiato. L’essere nativi digitali non significa essere immuni, spiegano fonti investigative. Anche i ventenni, convinti di riconoscere a colpo d’occhio un falso link, finiscono intrappolati da messaggi sempre più sofisticati, che imitano alla perfezione grafiche e linguaggio delle piattaforme ufficiali. La polizia invita alla massima attenzione: non cliccare su link sospetti, verificare sempre mittenti e siti web, e soprattutto non inviare mai denaro o dati personali a contatti non certificati. In caso di dubbi, meglio rivolgersi direttamente all’ente o al gestore ufficiale.