Clienti smarriti in concessionaria "Al massimo compro un’ibrida"

Ma loro, gli automobilisti, cosa ne pensano della svolta europea verso l’elettrico che avrà inevitabilmente ripercussioni anche a Pesaro e nelle altre città della provincia? Diversi ieri si sono presentati nei concessionari per chiedere informazioni, anche se siamo lontani dall’assalto all’acquisto: "Ho un’auto diesel – dice Stefano Fabbri – ma dopo l’annuncio di ieri della sospensione della produzione dei veicoli benzina e diesel dal 2035, non so che direzione prenderà realmente la nuova auto che non sia a combustione interna: sarà a idrogeno? Oppure elettrica? O magari ibrida? Che direzione prenderà il mercato? Sono troppe le domande che ci stiamo ponendo dopo l’annuncio europeo e cercheremo di capire che direzione prenderà lo stesso mercato". Quanto agli incentivi, aggiunge ancora Fabbri che era assieme a sua moglie da un concessionario, "sono importanti, anche perché in questo momento il costo della macchina elettrica non compensa la differenza di spesa del carburante. Quindi se lo Stato vorrà incentivare la vendita delle auto elettriche, dovrà venirci incontro come ha fatto per il fotovoltaico, con le batterie e con altri sistemi innovativi ma non tanto con un incentivo, quanto con una percentuale di sconto sul costo della stessa automobile". "Personalmente sto valutando diverse offerte ma...