Clima da campagna elettorale: a Cagli si pensa alle elezioni

Siamo in clima pre elettorale a Cagli e tutti si dividono su cose fatte, promesse o non fatte. Si aprono scenari di possibili candidati confermando l’attuale coalizione alla guida della città. Le opposizioni? Il centrodestra è in fase di studio, il Pd si sta riorganizzando con un nuovo direttivo. A breve è prevista la nomina del segretario. Il primo cittadino Alberto Alessandri è in attesa di capire se ci sarà o meno il terzo mandato, la sua vice Benilde Marini è “silenziosa“. Alcune voci suggeriscono che sarebbe papabile come sindaco il consigliere Stefano Polidori, il quale non a caso ha inviato un suo comunicato sulla recente approvazione del Bilancio, diventato virtuoso grazie anche al forte introito dell’incasso avvenuto con l’autovelox di Smirra. Un ulteriore cospicuo fondo spendibile nella imminente campagna elettorale? Forse: "Abbiamo approvato il bilancio consuntivo 2022 – dice Stefano Polidori – che ci ha visti uscire con fatica dalla pandemia e catapultarci nel periodo guerra Ucraina, crisi energetica e che ha avuto l’apice con l’alluvione del 15 settembre. Nonostante queste tristi ma quanto mai reali vicissitudini, siamo riusciti a fare un passo importante. Se da un lato abbiamo ripianato il disavanzo di bilancio completando questa impresa mantenendo i servizi a domanda individuale con le stesse tariffe, senza variarle nonostante gli aumenti di tari, luce, gas in atto, con l’ottica di non far ricadere tutto sul cittadino. Nel 2022 abbiamo così fatto risparmiare molto ai cittadini. Abbiamo deciso di non incidere nelle tariffe dei servizi a domanda individuale e siamo intervenuti sull’ulteriore aumento del costo della Tari e sul progetto destinato alle attività che aderiranno alla riduzione dello spreco alimentare e con ulteriori 15mila euro a favore delle famiglie con isee inferiore a 12mila". Scadenza domande, il 19 giugno.

Mario Carnali