Clima d’autunno nelle scarpe e nel profumo

Scrivo e c’è la pioggia. L’autunno sembra essere arrivato. E quasi per ossimoro e non per osmosi voglio pensare alla sabbia del deserto e al suo caldo bruciante. Lì non hanno purtroppo l’acqua ma delle scarpe particolari sì. Oggi quindi ho una gran voglia di parlarvi delle scarpe da deserto. I Desert boot anche se per tutti sono le Clarks, ovvero uno dei principali brand che le produce. Proprio questo marchio le disegnò nel 1960 ispirandosi alle scarpe vendute dagli egiziani al Cairo. A me piacciono, esclusivamente nel colore classico: il sabbia, appunto. Anche se ho un debole per la tinta ‘Marlboro’ che indossa un mio amico. In questo periodo le trovo perfette ma ricordate di trattarle con un prodotto contro l’umidità della pioggia.

A ispirami il racconto di queste scarpe il libro che sto leggendo e che vi consiglio questa settimana: ‘L’uomo che guarda’ del 1985 di Alberto Moravia. Capirete il perché delle scarpe.

Profumo? Mi lascio ispirare da Roma dove è ambientato il romanzo, la città eterna ha ispirato anche uno dei profumi più famosi al mondo, creato da Laura Biagiotti. Quindi cocomero, menta, rabarbaro, cassia; tocchi di pepe e ambra. Un mix che sorprende come l’architettura che ci colpisce imboccando un vicolo della capitale. Così a caso. Così all’improvviso.

Francesco Pierucci

