Clima: le sfide del San Bartolo. Esperti a confronto con l’Ente Parco

L’acqua per il parco è come il cibo per il corpo umano: se non è genuino e consumato con equilibrio genera malanni e disfunzioni. Che in un ambiente naturale fragile come il San Bartolo assumono il nome di perdita dell’ecosistema, erosione costiera, elevato rischio di incendi. Qual è la loro gravità nel parco? Sono destinati a peggiorare o possiamo porre un freno attuando una diversa politica di gestione delle risorse idriche? Quali modifiche potrebbero essere sperimentate, basate sul rispetto della natura? A queste e altre domande tenteranno di rispondere i partecipanti al workshop “Adattamento climatico al parco San Bartolo: prepararsi insieme” organizzato dall’Ente parco San Bartolo nell’ambito del progetto transfrontaliero bePrepARed, finanziato dal programma Interreg Italia-Crozia. Il workshop si svolgerà oggi dalle ore 9.30 alle 13, nell’Auditorium del San Bartolo (ex scuola elementare di Santa Marina Alta) e ha un duplice obiettivo: primo, sensibilizzare le istituzioni incaricate dell’elaborazione delle politiche territoriali e gli stakeholders sociali ed economici sui rischi e sulle pratiche di risparmio idrico; secondo, aprire un dibattito tra istituzioni e stakeholders per supportare la sperimentazione di nuovi strumenti e politiche di gestione dell’acqua basati sugli ecosistemi.

L’adesione al workshop delle istituzioni e degli stakeholders è alta: dai Comuni agli organi di controllo, dalle associazioni ambientaliste alle guide naturalistiche, oltre che le associazioni di categoria. Con la possibilità, quindi, di avviare un dibattito serio e completo, da approfondire con successivi incontri. Il workshop, infatti, sarà il primo di una serie di incontri previsti dal progetto bePrepARed.

L’iniziativa sarà divisa in sessione plenaria e sessioni di gruppo (tavoli di lavoro). La sessione plenaria aprirà l’evento: dopo i saluti istituzionali del presidente dell’Ente parco Silvano Leva, saranno introdotti gli obiettivi del progetto bePrepARed e condivisi i risultati di un questionario già compilato nelle scorse settimane dagli stakeholders. Conclusa l’introduzione, i partecipanti saranno divisi in tre tavoli di lavoro, ciascuno dei quali coordinato da un apposito moderatore. Terminate le sessioni di gruppo, i moderatori riassumeranno i concetti chiave emersi nei tavoli di lavoro.