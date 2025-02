Clinica a Villa Fastiggi. Operai già al lavoro. Ma è scontro tra privati: "Noi andiamo avanti"

di Benedetta IacomucciOperai al lavoro a Villa Fastiggi, per quello che diventerà il "Maria Cecilia Hospital Pesaro", costola dell’ospedale privato di Cotignola di proprietà del gruppo Gvm. Gli impiantisti stanno intervenendo al secondo e terzo piano dell’edificio di piazzale Tarquinio Provini, per trasformare gli spazi della ex residenza sociosanitaria e riabilitativa Cives (smantellata lo scorso marzo) in sale operatorie, stanze di degenza, diagnostica, ambulatori e quant’altro. Ma nel frattempo è già scoppiato un ’caso’ con i coinquilini del Santo Stefano. I referenti del centro di riabilitazione che fa capo al Gruppo Kos – altro colosso della sanità privata – avevano lamentato la mancanza di "condivisione dei tempi e dei modi". Tanto da diffidarli dall’iniziare i lavori. Accuse respinte al mittente da parte di Gvm, che sostiene di aver sempre "dato ampia conoscenza degli interventi che si intende realizzare" e rendendosi comunque disponibile "a un nuovo incontro".

"L’ospedale privato – scrive Gvm in una nota – intende portare avanti i lavori autorizzati dalle Istituzioni nei tempi previsti dal cronoprogramma, che ha visto nella data di lunedì 24 la partenza del cantiere". "Il Gruppo Kos – proseguono – è stato informato dei nostri intendimenti già a partire dagli inizi del 2024. Come noto, la pratica per la riqualificazione di Villa Fastiggi che prevede la realizzazione di struttura per acuti è stata avviata a fine 2023 quando si è riunita la Conferenza dei Servizi del Comune di Pesaro che si doveva esprimere sul progetto presentato a settembre dello stesso anno da Maria Cecilia Hospital Pesaro. In quella sede sono intervenuti Comune e Regione per le parti di propria competenza approvando di fatto il progetto presentato e chiedendo allo stesso tempo alcuni chiarimenti realizzativi. Nei mesi successivi Maria Cecilia Hospital Pesaro ha presentato riscontro ai chiarimenti richiesti dalle Istituzioni e parallelamente ha avviato una interlocuzione con Kos per aggiornarla puntualmente in merito allo stato dell’arte della propria pratica, anche attraverso incontri in cui sono state esaminate le piantine dello stabile relativamente alle aree di comune interesse, elaborando piani di intervento che ovviamente consentissero lo svolgimento dei lavori in parallelo rispetto all’attività sanitaria portata avanti da Kos, garantendo la sicurezza di pazienti, loro famigliari ed operatori e condividendo fin da allora lo schema di cronoprogramma che era ovviamente condizionato all’effettivo termine di avvio dei lavori".

"Si deve osservare che è molto frequente la situazione per cui interventi di riqualificazione edilizia e attività sanitaria proseguono parallelamente nel medesimo edificio, e da questo punto di vista Gvm ha maturato nel corso degli anni notevole esperienza a riguardo. Conosciamo bene l’attività svolta a Villa Fastiggi da Kos e i piani di lavoro organizzati dalla società incaricata dei lavori garantiscono la sicurezza di tutti i frequentatori della struttura attraverso la creazione di percorsi dedicati che non intralcino o arrechino danno all’attività sanitaria".

"Appena entrata in possesso, lo scorso lunedì, di tutti i documenti autorizzativi per iniziare i lavori a Villa Fastiggi, Maria Cecilia Hospital Pesaro ha prontamente informato Kos, mettendola a conoscenza della data ufficiale di inizio lavori e rinnovando la disponibilità dei nostri tecnici per gli opportuni incontri in merito allo svolgimento dei lavori e alla gestione delle aree di comune interesse, ricevendo però – conclude la nota di Gvm – da Kos, ancora una volta, una richiesta di posticipo della data proposta".