Clipper e Imperial vanno a riveder 4 stelle

Fra meno di un paio di mesi si aprono le "danze" turistiche perché per Pasqua, in concomitanza col torneo di basket, riapre buone parte delle strutture ricettive della città. Ma con una sorpresa: due alberghi, che sono l’Imperial Sport di Roberto Signorini in via Ninchi ed anche l’hotel Clipper di Vanessa Gasparini di viale Marconi angolo viale Trento, salgono di grado perché passano dalle attuali 3 stelle a 4 stelle aumentando quindi il livello delle strutture alberghiere della città.

Per il Clipper un ritorno all’antico perché questo albergo, uno dei primi della città, era nato di prima categoria tanto che vi alloggiava il tenore Mario Del Monaco quando tornava a Pesaro e vi arrivava con tanto di Roll Royce ed autista. Per l’Imperial Sport di Signorini un premio ad un lavoro di qualità che va avanti da ormai 30 anni ed ad una manutenzione delle struttura che si ripete tutti gli inverni. Ad assegnare la quarta stella a queste due strutture è stata la Regione dopo una serie di verifiche che sono andate dalle cucine fino alla qualità dei servizi "e devo dire che sono anche molto severe", dice Roberto Signorini che in questi giorni è in Germania per partecipare ad una fiera "e devo dire che la risposta è buona per cui la prossima estate vedremo tornare molti stranieri", racconta.

Sul fronte del Clipper, hotel che la famiglia Gasparini gestisce da oltre 50 anni, il clima è positivo: "Noi la nostra parte per migliorare l’offerta turistica della città l’abbiamo fatta, adesso tocca agli altri far conoscere Pesaro perché mi è capitato qualche settimana fa– racconta ridendo Vanessa Gasparini – di fermarmi a parlare, in montagna, con una signora di Roma la quale alla fine mi ha chiesto: ‘Scusi ma a Pesaro c’è il mare?’".

Il Clipper, benché sia nato nei primi anni Cinquanta, nel corso degli ultimi anni, in due fasi, è stato completamente ristrutturato e rimesso a nuovo. Una notizia positiva questa dell’assegnazione delle 4 stelle a questi due hotel perché ci sono anche strutture invece che hanno prescrizioni nel senso che se non si adeguano le stelle rischiano di perderle. Comunque con l’arrivo dell’Imperial Sport e del Clipper gli hotel a quattro stelle presenti in città sono ormai una decina e vanno a coprire più del 20 per cento dell’offerta turistica della città.

m.g.