Club dei Brutti, avremo un re. O forse la regina

A Piobbico prende oggi il via, per concludersi domenica sera, il tradizionale Festival dei Brutti che anche quest’anno ha come tema l’inclusione di tutte le etnie e culture. Un appuntamento che risale alla notte dei tempi, quando i giovani del posto, non proprio adoni, si radunavano per eleggere il presidente che per un anno si impegnasse a maritare le zitelle del paese. Con il passare degli anni l’evento si è rinnovato, la storia ormai è ben nota ed oggi siamo a 35mila iscrizioni. Presidente uscente è Gianni Aluigi che però quest’anno dovrà confrontarsi ed è la novità del 2025, la sfida con una donna, che ovviamente vuol diventare Presidente mondiale del Club dei Brutti. "Sono onorato di sfidare una così grande donna come Teresa Salvati, un’artista locale che ha fatto tanto per il nostro paese – dice Aluigi detto “La Belva“ – non mi lascerò però intimorire dalla sua voglia di fare anzi, la sua candidatura alla presidenza mi stimola ancor più a cercare la vittoria, consapevole che insieme potremmo comunque fare grandi cose".

"È un’esperienza completamente nuova la mia candidatura – dice dall’altra parte la sfidante Teresa Salvati (nella foto con Aluigi) –. Sono felice della scelta che ho fatto perché sono tanti anni che una donna non si prodiga a sfilare un titolo come questo che Gianni ha comunque ricoperto egregiamente. Credo di poter portare al Club nuove idee, una ventata di allegria e perché no, il mio contributo con una sana vena artistica come quella che ho sempre avuto fino ad oggi".

Oggi alle ore 18 aprirà la sede del Club e di seguito saranno aperte le dieci cantine con la polenta condita in tante salse. Alle ore 21 The Gnorri’s Ganga in concerto, alle ore 22 musica dal vivo in tutte le cantine. Il Festival dei Brutti continuerà domani e si concluderà domenica con la proclamazione del “Re dei Brutti“ (avremo forse la regina?). L’organizzazione del Festival è del Club dei Brutti e dell’Associazione Cantinieri, con il patrocinio della Pro loco Piobbico.

Amedeo Pisciolini