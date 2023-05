Club nautico col vento in poppa Applausi e allori per la gara Ilca

Una bella giornata di vela e di sport al club nautico fanese che domenica ha ospitato la gara Ilca (ex laser): la tappa fanese del campionato di zona che ai primi classificati consente l’accesso al campionato italiano di classe.

Sono stati addirittura 45 i partecipanti all’iniziativa, provenienti da tutta la regione. "Tre prove – raccontano gli organizzatori – con vento oscillante e tanta corrente che hanno fatto lottare i partecipanti, Di rilievo il terzo posto nella categoria Ilca 6 del fanese Edoardo Boiani. Mentre per la categoria Ilca 7 il socio del club Stefano Manfrone ha chiuso secondo dietro l’inossidabile Pietro Corbucci". Insomma, ottimi piazzamenti per le glorie nostrane.

Il bel tempo ha favorito il successo della competizione resa possibile grazie alla collaborazione di tutti i soci del club. Quindi un ottimo avvio di stagione per gli appassionati di vela e per lo stesso club nautico, sempre ricco di iniziative, anche per i più giovani oltre che per i soci storici.

an.mar.