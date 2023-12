Club Nautico e Alceo: storia finita. E ora lui inizia una nuova avventura

Ci sono ristoratori che sono rimasti nell’immaginario collettivo della città: il primo fra tutti Carlo Pensalfini con il suo fritto e il suo bacio dell’Adriatico e anche perché cacciò dal locale alcuni personaggi dello spettacolo che si lamentavano per il fatto che la gente andava al tavolo per chiedere un autografo; poi Uldergo che organizzò grandi ricevimenti nella villa di Vittorio Merloni, ai tempi presidente nazionale di Confindustria, nella sua villa in Costa Smeralda con tutta il gotha della finanza italiana con in testa Gianni Agnelli e Silvio Berlusconi. Ultimo ma non ultimo arriva poi Alceo Rapa che per mangiare grilli e aragoste spostava gente in elicottero nel locale che aveva aperto sull’Ardizio: tra i clienti basterà citare Nikita Krusciov, ex presidente dell’Unione Sovietica, fino ad arrivare in tempi recenti a tutti i compleanni della senatrice a vita Liliana Segre nella sede del Club Nautico, lungo strada tra i due Porti. Ebbene l’avventura di Alceo, almeno come ristoratore – intesa almeno nel senso classico del termine – si è chiusa dopo 13 anni passati sulla terrazza del porto. Perché dalla serata di Santo Stefano il locale è chiuso. Resta aperto solo il bar, fino alle 20 del 31 dicembre, dopodiché finirà il rapporto tra Alceo e la sua famiglia con il Club Nautico. Al suo posto subentra (ma non si hanno tempi certi sulla riapertura del ristorante, visto che la licenza è del Club Nautico) una sua ex dipendente, una ragazza albanese (Lola) che attualmente lavora al ristorante Gibas sulla panoramica San Bartolo, altro ristoratore diventato popolare per la sua mousse crema e cioccolato. Lola ha lavorato per anni proprio con Alceo. La giovane albanese ha già rassegnato le dimissioni da Gibas a partire da fine anno.

Ma cosa è successo per chiudere questo rapporto storico tra il Club Nautico e Alceo Rapa? Forse il tutto è riasumibile in una battuta fatta da un socio: "Questo è un circolo sportivo, non è un ristorante". Evidentemente ci sono stati dei dissapori o comunque vedute che non andavano a collimare fra le parti. Comunque sia il consiglio direttivo, in rappresentanza degli oltre 400 soci, ha votato in maniera compatta per chiudere il rapporto con il noto ristoratore. Va detto – per la cronaca – che solo un socio si è dimesso quando è stata deliberata questa decisione. Una vicenda che le parti hanno sempre cercato di non pubblicizzare, ma che da lunedì scorso è diventata di dominio pubblico anche perché il locale è chiuso e lo resterà almeno per un altro mese.

Cosa farà ora Alceo con la moglie Grazia? Continua, ma in forma diversa, perché aprirà una rosticceria all’angolo tra via Flaminia e via Commandino, la strada che porta a piazza Redi. Sempre pesce, ma da asporto ed anche la possibilità, per chi ama la sua cucina, di averlo per cene private. Quindi una specie di catering.

m.g.