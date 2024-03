Cna: "Dieci anni di declino su tutto". Popolazione, commercio, imprese

La gente se ne va e i negozi chiudono. Persino gli stranieri non vogliono restare. Crollano i dati su imprese, artigianato e commercio. Cosa sta succedendo a Urbino? La Cna Pesaro Urbino ha analizzato diversi aspetti nell’evento - convegno ‘Artigiani al centro’ con i dati del Centro studi della Cna delle Marche. Infatti non solo la popolazione residente diminuisce dal 2012. Negli ultimi 10 anni i residenti sono in calo dell’11% e anche la popolazione residente straniera registra un -15%. Urbino è inoltre il Comune più "vecchio" rispetto al dato provinciale, questo per la maggiore incidenza degli over 65. Negli ultimi 10 anni le imprese attive sono calate del 14,2% per effetto soprattutto della diminuzione delle imprese delle costruzioni (-24,7%), manifatturiere (-16,1%), del commercio (-27,5%). L’artigianato cala del -20,1% e il commercio al dettaglio del 29%". Dati che vedono assonanze con un’indagine analoga presentata lo scorso anno. L’analisi della Cna ha toccato, nei mesi scorsi, anche a Fano e Pesaro, ma che ad Urbino complice la lontananza dalla costa, la penalizzazione dal punto di vista infrastrutturale e dei collegamenti, assume aspetti da allarme.

"Il lavoro presentato – ha detto il segretario Cna delle Marche, Moreno Bordoni – non vuole essere un semplice report numerico ma vuole diventare strumento di discussione e analisi per mettere a punto proposte e progetti che rilancino Urbino, il suo centro storico, le attività legate all’artigianato e al piccolo commercio". Giovanni Dini, direttore del Centro studi Cna Marche ha spiegato che questo quadro "non lascia molto spazio all’ottimismo ma che può diventare stimolo, ed è questa l’intenzione di Cna, per attivare politiche e progetti che consentano un’inversione di tendenza". All’incontro hanno partecipato anche il sindaco di Urbino Maurizio Gambini e il professore Ilario Favaretto di UniUrb che ha sottolineato che va rimessa "al centro la cultura del saper fare impostamdo ogni azione in termini "glocali", ovvero radici ben piantate nel territorio ma aprendosi a nuove sfide attraverso il mercato digitale".

"Bisogna invertire la tendenza e riscommettere sul centro e sulla sua riqualificazione in termini sociali ed economici. Non è impossibile - ha detto Gambini - ma occorre anche la collaborazione delle associazioni di categoria". "Accanto ad un problema – hanno detto il presidente provinciale Cna Michele Matteucci e il segretario regionale Bordoni – Cna pone sempre una proposta". ‘I dati pubblicati dalla Cna non hanno bisogno commenti, penso che abbiano lasciato senza parole noi di Futura e gli urbinati - commenta la candidata Maria Francesca Crespini -. Una situazione già critica, che negli ultimi 10 anni ha avuto un tracollo. Basta con la politica dell’improvvisazione e con la logica dell’uomo solo al comando. Occorrono competenza, idee e programmazione. Affrontare le sfide contemporane e cambiare sistema facendo investimenti con una ricaduta circolare, cioè a beneficio di tutti gli urbinati".

"Come progetto ’La città che verrà’ siamo molto sensibili al tema, durante le nostre prime campagne di ascolto in centro storico e nelle varie zone e frazioni di Urbino ci siamo trovati di fronte alle esigenze degli operatori di fare di più rispetto a questi temi e ci siamo anche confrontati su alcune proposte - dice il candidato a sindaco del centrosinistra Federico Scaramucci -. Come incentivi ai commercianti e per aprire nuove imprese, calmierare gli affitti e fare progetti in rete".

Francesco Pierucci