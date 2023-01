Cna, il dopo Bordoni si chiama Claudio Tarsi

La Cna ha eletto il nuovo vertice provinciale che prenderà il posto di Moreno Bordoni, passato al regionale: si tratta di Claudio Tarsi. Ad eleggerlo all’unanimità è stata la direzione provinciale su proposta della presidenza al termine della relazione del segretario uscente.

Claudio Tarsi, 54 anni, guiderà l’associazione dell’artigianato e della piccola e media impresa

provinciale nel ruolo di direttore (non più segretario), per uniformarlo alle altre Cna provinciali delle Marche.

Ecco il profilo di Tarsi: di formazione tecnico-amministrativa, sposato, due figli residente a Marotta di Mondolfo vanta una lunga carriera tutta interna all’associazione nella quale è entrato nel gennaio del 1990. Nel 1992 la sua prima nomina a responsabile territoriale di Marotta e qualche anno dopo come consulente aziendale dell’ambito di Fano. Nel 2005 la nomina a responsabile provinciale dei servizi alla persona e dal 2013 – sotto la guida del segretario Bordoni e del presidente Alberto Barilari – amministratore provinciale in uno dei periodi più difficili per l’associazione. Tradotto rimettere in sesto i conti dissestati dell’associazione.

"So di lasciare la Cna di Pesaro e Urbino in ottime mani – ha detto nella sua relazione di commiato, Moreno Bordoni – perché conosco le qualità dell’uomo e del collega e so che guiderà con competenza e rigore l’associazione nell’interesse delle imprese e dei nostri associati".

Parole di elogio anche dal presidente onorario Alberto Barilari perché Tarsi "ha lavorato con fermezza, serietà e capacità nel periodo più difficile non solo per l’associazione ma per l’intera economia". La sua elezione è stata messa ai voti del presidente provinciale Michele Matteucci che ha subito espresso a nome personale e di tutta la direzione i suoi auguri di buon lavoro. Al termine al segretario uscente Moreno Bordoni è stata consegnata a nome di tutta la direzione provinciale una targa di riconoscimento per il lavoro svolto alla guida dell’associazione in questi 10 anni.

Claudio Tarsi sale così alla guida della Cna di servizi e rappresentanza imprenditoriale più strutturata della provincia con oltre 5.400 imprese associate; 5.600 pensionati; 130 dipendenti e 15 sedi territoriali.