Cna, selezione della specie. Hanno chiuso 1.024 aziende. Chi resiste cerca personale

La Cna provinciale ha fatto ieri il punto sull’andamento dell’anno che si è appena chiuso. Emerge una specie di selezione della specie perché, dal 2021 al 2023, si viaggia con un calo costante di mille imprese l’anno: da 34.319 si è passati a 32.608. "Anche se è vero che quelle che sono rimaste sul mercato sono molto forti e strutturate", hanno detto in coro i relatori Moreno Bordoni, segretario Cna Marche, Michele Matteucci, presidente provinciale, e il direttore Claudio Tarsi. I problemi sono legati al panorama mondiale: costo delle materie prime, costo dell’energia e anche l’aumento dei mutui a tasso variabile "perché ci sono state imprese che hanno visto anche quadruplicare gli importi", ha detto Bordoni. Che ha anche sparato con il fucile a pallettoni sulla decisione del Governo di chiudere con i Superbonus nell’edilizia "per le ripercussioni e i conflitti che si creeranno tra imprese e famiglie e anche sotto il profilo lavorativo".

Un appuntamento atteso quello della Cna: "manca solo radio pianerottolo e poi ci sono tutti", ha commentato uno dei presenti, girando in mezzo ad una selva di telecamere e microfoni. Molta risonanza mediatica e molta presenza politica anche se Nicola Baiocchi di Fratelli d’ìItalia, invitato, non si è presentato. Presenti sia Andrea Biancani che Micaela Vitri per il Pd regionale. Per l’amministrazione il primo ad arrivare è stato il vicesindaco Daniele Vimini che si è seduto nel tavolo dei relatori. Dopo un po’ è arrivato anche il sindaco Matteo Ricci che si guarda intorno e poi dice ad alta voce: "C’è già Vimini e siamo a posto...". Si siede in mezzo ai giornalisti, non chiede la parola, ascolta, e nel finale alza i tacchi e se ne va.

Tornando alla Cna e alla selezione della specie, si diceva, che quello che è restato sul terreno dell’artigianato provinciale è buono: "Perché l’export va bene, e si cerca personale e la richiesta per un 30% riguarda giovani sotto i 30 anni di cui il 10% laureati. Ma il problema resta quello delle qualifiche", dice il presidente Michele Matteucci. E Moreno Bordoni aggiunge: "Per creare un tecnico bravo ci vogliono 4 anni perché oggi i macchinari sono complessi. E a fronte di questo c’è anche il rischio che poi qualcuno ti porti via il personale offrendo qualche centinaio di euro in più".

Tra i punti toccati anche quello di Pesaro Capitale della Cultura "che deve essere una occasione da cogliere non solo a livello provinciale, ma anche regionale perché potrà avere riflessi positivi anche negli anni a venire".

Un quadro sull’andamento del sistema arriva dal direttore locale di Confidi unico Lucia Sgarzini che sottolinea il fattore umano come collante che fa stare in piedi le micro aziende in un panorama che tende al gigantismo: "Le aziende che si rivolgono a noi chiedono fondi soprattutto per fare investimenti. E la resistenza sul mercato delle piccole e micro imprese è legata al fattore umano, al fare squadra tra proprietari e dipendenti per cui se ce da fare si lavora anche il sabato e la domenica. C’è anche la capacità, magari non pagandosi gli stipendi, di acquisire commesse anche in pareggio sperando poi nel futuro. Cose queste che non accadano nelle grandi società. Questo il grande valore aggiunto delle piccole e medie imprese. Adesso c’è grande attesa per il nuovo bando pubblico regionale che permetterà di abbassare i tassi anche di 4 punti rispetto ai 2 precedenti. Non solo questo, ma anche di non pagare le spese per le domande. Poi si sta aprendo un’altra frontiera e cioè quella, per le imprese un po’ più strutturate, di emettere mini bond per finanziarzi evitando di andare a bussare alle banche". Va detto che Confidi unico, che ha già possibilità di fare banca fino a 250mila euro, sta acquisendo le quote di controllo di una Bcc regionale ed ha avuto già l’ok da Banca d’Italia.

m.g.