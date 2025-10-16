Coach Leka elogia il gruppo:: "Un atteggiamento eccezionale"

In sala stampa arriva un Leka raggiante: "Sono veramente contento, non so quante volte in carriera ho vinto tre trasferte di fila - sorride il coach biancorosso -. Significa tanto per noi, ci tenevamo a questa partita". Una serata in cui Pesaro poteva subìre sotto canestro e invece... "In effetti loro hanno grande fisicità e lo avevano dimostrato contro l’Urania nell’ultimo match. Ci siamo aggiustati nell’intervallo e nel secondo tempo abbiamo difeso meglio sul pick and roll di Hogue, limitato Harrison, che era il nostro obiettivo primario, cercando di evitare che avessero delle seconde opportunità, cosa che nel primo tempo ci era costata ben 11 punti permettendo a Bergamo di restare in partita. Tanto di cappello ai miei giocatori che dopo un time-out hanno reagito benissimo a quel break di 7-0 di inizio ripresa. Un atteggiamento eccezionale da parte di tutti che ci ha permesso di ribaltare subito quel momento negativo, grazie anche ad una buona difesa dove la squadra si è compattata".

Sulla serata travolgente di Miniotas dice: "Siamo stati intelligenti a sfruttarlo al meglio, chiudendo i triangoli quando loro facevano cambio, faccio i complimenti ai miei ragazzi che hanno saputo leggere le situazioni a nostro favore". Un nuovo blitz che vale il primo posto, ma l’allenatore pesarese non vuole cullarsi sugli allori: "Siamo primi in classifica a pari merito con altre tre squadre, una cosa bella che ci fa piacere, ma questo è un campionato pieno di trappole e io penso già a Mestre che ci aspetta fra pochi giorni in casa nostra. Dovremo essere bravi a recuperare energie".

Intanto, nel pomeriggio di ieri, una piacevole sorpresa: la convocazione in Nazionale di Nicolò Virginio, chiamato dal nuovo Ct azzurro Luca Banchi per il mini-raduno in programma a Roma dal 20 al 22 ottobre che si concluderà con uno scrimmage contro Rieti.

e.f.