Coach Leka: : "Sarebbe stato un suicidio perdere la partita"

Raramente abbiamo visto un allenatore così arrabbiato dopo una vittoria, ma Spiro Leka ne ha ben donde: "Sarebbe stato un suicidio perdere questa partita, saremmo andati a rovinare tutto quello che abbiamo costruito fino adesso. Abbiamo scherzato col fuoco". E racconta una vigilia in cui qualche dubbio ce l’aveva sull’effettiva concentrazione dei suoi: "A volte c’è un rilassamento non dichiarato: sono un ex giocatore e so che in questi casi le parole del coach non arrivano veramente. Perché magari si guarda la classifica, si vede che manca un americano, un altro giocatore importante come Mouaha e si pensa che in un modo o nell’altro si porterà a casa…".

Invece all’intervallo ha dovuto scuoterli parecchio la sua truppa: "Nel secondo quarto non riconoscevo la mia squadra, negli spogliatoi ero arrabbiatissimo, ho detto: ma siete fuori di testa, aspettate che loro sbaglino i tiri anzichè difendere? Se vogliamo avere delle ambizioni, non possiamo permetterci di fare un errore del genere. Se ci sentiamo arrivati non andremo da nessuna parte, è una mentalità perdente".

Poi nella ripresa la partita è cambiata, grazie a quella zone-press che ha girato l’inerzia: "E’ l’unica cosa che mi è piaciuta di questa serata – riconosce il coach – son bastati tre minuti in cui siamo stati aggressivi sulla palla e tutto è cambiato. Ma non bisogna aspettare di essere nei guai, noi vogliamo essere pronti prima che le cose succedano. Questi cali di tensione se ti capitano in trasferta non so se la racconti, a cominciare da Avellino dove andremo mercoledì sera".

Mentre il coach avversario, Matteo Mecacci, fa i complimenti a Pesaro "ma – dice sconsolato – quando si è fatto male anche Nikolic dopo 6’ ho capito che non avremmo mai retto per 40’ ed è già stato un miracolo essere riusciti a stare in partita fino alla fine del terzo quarto".

e. f.