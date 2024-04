Coach Markovic tiene alta la tensione

Anche coach Markovic è entrato nei dettagli della prossima partita in cui la sua Dinamo ospiterà la Vuelle nel match di mezzogiorno: "Ogni gara adesso diventa una battaglia, ognuno ha un obiettivo, Pesaro si gioca la salvezza e ha talento individuale, dobbiamo approcciare ogni partita come abbiamo fatto in tutte quelle in casa nell’ultimo mese e mezzo, concentrati. Nelle partite che ho visto - prosegue - hanno giocato molto meglio a Treviso che in casa contro Reggio, più organizzati e più equilibrati in trasferta che in casa; non vogliamo correre e andare su e giù per il campo giocando a tanti possessi a 90 punti. La gestione del ritmo diventa fondamentale, mi aspetto tanta fisicità e aggressività. La partenza di Gentile? Stefano era chiave per la sua capacità di trattare il pallone come secondo esterno, dobbiamo vedere cosa riusciremo a fare con un esterno in meno nelle rotazioni". Il nuovo capitano sarà Diop.