Coca e contanti sul tavolo, coppia in manette. Subito libera

Bloccati con la cocaina in casa, dosi già pronte per essere spacciate e contanti sul tavolo, ma dopo appena 24 ore sono di nuovo a piede libero.

È la storia che ieri ha visto protagonista una coppia "di fatto" dello spaccio locale: lui, 45enne originario delle basse Marche, lei, trentenne pesarese, conviventi in zona e già noti da tempo agli investigatori della Squadra Mobile.

Da tempo la coppia era entrata nel mirino degli uomini della Polizia di Stato, che sospettavano, in base alle indagini che avevano fatto, un’attività ben più organizzata di quanto la loro vita apparentemente ordinaria lasciasse intendere.

Il blitz a quel punto è scattato nel pomeriggio di ieri, quando gli agenti hanno deciso di intervenire. L’uomo è stato fermato mentre si stava dirigendo verso il centro città, con fare guardingo, forse perché temeva che i poliziotti potessero seguirlo. Pochi minuti dopo il fermo dell’uomo la perquisizione è scattata anche nella loro abitazione, dove era presente la compagna.

Ed è lì che le ipotesi investigative degli agenti della Mobile hanno trovato conferma: in un cassetto e in alcuni ripostigli i poliziotti hanno infatti rinvenuto circa 35 grammi di cocaina, in parte già suddivisi in una quindicina di dosi confezionate e pronte allo smercio. In aggiunta, sono stati rinvenuti anche bilancini di precisione, materiale per il taglio e il confezionamento e un migliaio di euro in contanti, considerati provento dell’attività.

Il quadro appariva quindi fin troppo chiaro: non consumo personale, ma droga destinata al mercato locale, forse a rifornire una clientela "affezionata", della città o della provincia. Da qui l’arresto immediato, in attesa delle decisioni della magistratura. Eppure, poche ore dopo, la vicenda ha preso una piega diversa.

Ieri mattina, infatti, il giudice del tribunale di Pesaro ha convalidato l’arresto, ma ha disposto per entrambi una misura cautelare più morbida: per tutti e due infatti è scattato l’obbligo di firma in commissariato. Tradotto, i due spacciatori sospettati non vanno in prigione, possono tornare a casa, con la sola incombenza di presentarsi regolarmente agli uffici di polizia.

