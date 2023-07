Cocaina e soldi nel B&b Patteggiano i pusher

Nascondevano la droga in un B&b di Fano. Loro sono la coppia di pusher fanesi, entrambi 40enni, considerati i dominus di un giro di spaccio tra Fossombrone e la città della Fortuna, finita in manette ad agosto dello scorso anno mentre erano in vacanza. Lui a Desenzano del Garda, lei invece di ritorno dalla Spagna. E ieri hanno patteggiato la pena. Condannato a 2 anni, 2 mesi, 20 giorni e 10mila euro di multa, l’imputato, difeso dall’avvocato Michele Mariella, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti, estorsione aggravata e continuata e calunnia. La donna invece, assistita dall’avvocato Francesco Coli, ha patteggiato a un anno e 10 mesi per spaccio.

Il pusher era finito in manette a Desenzano del Garda. Le forze dell’ordine gli avevano trovato 3mila euro in tasca. Soldi che gli erano stati sequestrati perchè considerati frutto dell’attività di spaccio. Era però riuscito a dimostrare che li aveva invece vinti al gioco e così gli sono stati restituiti.

La donna e socia in affari illeciti, di origini straniere, ma residente a Fano da anni, era invece andata in Spagna con la figlia dove vive il padre della ragazzina. Nel frattempo le era arrivata notizia dell’arresto ed era rientrata in Italia in fretta e furia. All’aeroporto di Bologna aveva trovato ad aspettarla un comitato d’accoglienza in divisa, quello dei carabinieri che hanno fatto scattare le manette.

Tutto è cominciato tre anni fa, in piena emergenza Covid, quando i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Fano arrestano un giovane tossicodipendente, che aveva appena acquistato 10 grammi di cocaina. Poco prima i militari l’avevano visto avvicinarsi in bicicletta ad una piccola utilitaria parcheggiata in Sassonia. Gli occupanti gli avevano passato qualcosa dal finestrino, che il ragazzo aveva velocemente inserito all’interno dello zainetto che portava a tracolla. Era settembre 2020. Da lì sono partite le indagini a carico dell’uomo, il 40enne fanese ufficialmente nullafacente ma col portafoglio sempre pieno, a cui l’auto risultava in uso. Gli ulteriori appostamenti e le indagini di polizia avevano stretto il cerchio sulla socia. La coppia aveva un giro che gli permetteva di cedere circa 300 grammi di cocaina ogni mese, per 70 euro al grammo: 21mila euro “pulite“. Contro il 40enne sono state accertate anche condotte estorsive: tra l’aprile 2021 e il gennaio 2022, infatti, per convincere due clienti ad estinguere i loro debiti di droga li aveva minacciati di morte e picchiati, per fargli capire che non scherzava affatto.

Ieri, a processo, c’era anche un terzo imputato, un piccolo spacciatore-consumatore che acquistava dalla coppia e rivendeva a prezzo maggiorato la sostanzache non si faceva per pagarsi lo sballo successivo.

Elisabetta Rossi