Trovano quasi un chilo di cocaina durante un'escursione in mountain bike

Pesaro, 24 marzo 2025 – Fanno un’escursione in mountain bike e trovano quasi un chilo di cocaina. E’ quanto avvenuto ieri, domenica 23 marzo, a Montefabbri, frazione del comune di Vallefoglia in provincia di Pesaro Urbino e lo stupefacente “tesoro” è stato trovato in un bosco.

Quel vaso interrato

Nei pressi di un sentiero in un'area verde a Montefabbri, infatti, un gruppo di ciclisti in mountain bike ha trovato un vaso di vetro interrato, all’interno c’erano diversi pacchetti di cocaina per un peso totale di circa un chilogrammo.

Il precedente a Cesane

E’ la seconda volta che accade in pochi giorni, sempre in una zona boschiva della provincia. Lo scorso 3 marzo, infatti, un uomo che stava cercando funghi con il suo cane a Cesane di Urbino si era imbattuto in un simile contenitore, che conteneva circa 900 grammi di cocaina.

L'arrivo dei carabinieri

Ieri i ciclisti, invece, hanno notato un mattone sotto un albero e, poco distante, qualcosa che spuntava dal terreno. Avvicinandosi per curiosità, hanno trovato un grosso vaso con all'interno pacchetti di una sostanza bianca.

Ritenendo potesse trattarsi di droga, hanno immediatamente contattato i carabinieri, che hanno provveduto al sequestro e avviato le indagini.

Le indagini e il valore della cocaina trovata

Gli inquirenti stanno conducendo accertamenti per risalire all'origine di questa sostanza stupefacente, che, se immessa sul mercato, potrebbe fruttare oltre 60mila euro.