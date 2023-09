Cocaina pure nei pannolini dei bebè. Lo spaccio è un affare di famiglia

di Alessandro Mazzanti

e Sandro Franceschetti

Nascondevano la cocaina anche in mezzo ai pannolini dei figli di appena 2, 3 anni e non si facevano scrupoli di ‘tagliarla’ in loro presenza, tanto che in un’occasione hanno anche temuto che uno dei bimbi potesse averne ingerito una dose. "Nooo, u’ piccirillo si mette in bocca la pallina (di coca)", una delle frasi in dialetto che Guardia di Finanza e carabinieri intercettano durante le indagini in una delle case degli spacciatori. E il tutto accadeva a Marotta, centro operativo di una banda a conduzione familiare, ora sgominata da un’operazione congiunta dei comandi provinciali della Guardia di finanza e dei carabinieri di Pesaro e Urbino, che lunedì scorso ha portato ad eseguire 11 misure cautelari personali (9 in carcere e 2 divieti di dimora in questa provincia) emesse dal gip del Tribunale di Pesaro su richiesta della locale procura.

Gli arresti sono stati eseguiti nel napoletano, grazie alla collaborazione della GdF e dei carabinieri di Torre Annunziata. Il capo della banda è Camillo Arcella, 40 anni, difeso dall’avvocato del foro di Pesaro, Michele Mariella. E’ lui che riesce a dare gli ordini anche dal carcere, parlando durante i colloqui con la compagna, Sara Foglino, 31 anni. Poi c’è Felice Improta, 40 anni anche lui, che prende il posto di Arcella quanto questo viene arrestato. Tra gli arrestati anche Veneranda Mellone, madre di Arcella, la donna per l’accusa a volte partecipa al confezionamento della droga e fa da intermediaria tra le varie parti del traffico. Poi c’è Carlo Mellone, 44 anni. Matteo Melilli, 28 anni, tra gli 11 arrestati, è il compagno di cella di Arcella. Pasquale Arcella è il padre di Camillo: ha 69 anni, anche lui in manette. Ida Iovino, 41 anni, e Carlo Improta, fratello di Felice, sono gli ultimi della lista dei 9 in manette. Tra quelli che hanno un ruolo minore, non arrestati: P.A., 19 anni, su di lui solo un divieto di dimora nella nostra provincia. Mentre ha obbligo di restare nella nostra provincia U.P., 38 anni.

Tutti gli arrestati sono originari della provincia di Napoli, anche se per un periodo alcuni di loro hanno vissuto a Marotta, eletta ad hub di spaccio.

Lo stupefacente proveniva da Torre Annunziata e da lì trasportato nella località balneare cesanense, dov’era stoccato nelle abitazioni e in altri luoghi nella disponibilità degli indagati, per poi essere ‘tagliato’ e frazionato in dosi variabili e ceduto al dettaglio a numerosissimi acquirenti di Pesaro, Fano, San Costanzo, Acqualagna, Fossombrone e naturalmente di Marotta e Mondolfo, oppure girato ad altri spacciatori. Da settembre a dicembre scorsi, periodo delle indagini sul campo, avrebbero movimentato qualcosa come 5 chilogrammi di ‘neve’, con approvvigionamenti di 500 grammi ogni 15 giorni. In sostanza, avevano quasi il monopolio sul territorio.

I servizi di osservazione e pedinamento e le intercettazioni telefoniche ed ambientali delle forze dell’ordine, hanno consentito di documentare che la banda era gestita appunto dal pregiudicato napoletano, Camillo Arcella, domiciliato a Marotta, che seppur detenuto in carcere a Villa Fastiggi per altri reati di droga, riusciva a dare disposizioni, servendosi della propria compagna e di ulteriori familiari che all’epoca abitavano nella cittadina costiera, i quali, a loro volta, incaricavano altri soggetti. Un gruppo criminale spregiudicato, tanto che, come evidenziato, per eludere i controlli alcuni dei suoi componenti ha persino occultato la cocaina nei seggiolini con cui trasportavano in auto i propri bimbi di appena 2, 3 anni e non si preoccupava di preparare le dosi in cucina, alla presenza dei piccoli. Che in alcuni casi sono stati portati anche al seguito durante le trasferte per la consegna dello stupefacente.

Oltre agli 11 provvedimenti restrittivi eseguiti lunedì, GdF e carabinieri nei mesi di novembre e dicembre scorsi hanno anche arrestato in flagranza di reato tre soggetti: una donna pesarese che trasportava 580 grammi di coca e 65 di hashish e due pregiudicati campani trovati, grazie al fiuto di ‘Alex’, cane antidroga della Finanza, con 316 grammi di ‘polvere bianca’. Ora, contestualmente, alle misure cautelari sono stati sequestrati un’auto, un motoveicolo e 81mila euro in contanti. Nei prossimi giorni si terranno gli interrogatori di garanzia.