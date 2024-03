Codice Santini: nessuna offerta. E lo Stato cosa fa? Ci pensa

Il Codice Santini per ora rimane ai proprietari. All’asta tenutasi martedì 27 febbraio a Milano, presso la casa d’aste Il Ponte, l’antico manoscritto non è stato venduto. Parliamo di un codice composto di 68 fogli, per 136 pagine disegnate interamente con macchine ingegneristiche a uso civile e militare, di ispirazione martiniana. Realizzato in pergamena, di dimensioni 21 per 15 centimetri, ha una rilegatura in pelle su assi di legno con ricchi decori a secco. È databile intorno agli inizi del Cinquecento. Per “Il Ponte“, l’opera "ha rappresentato un’importante opportunità di collaborazione con rinomati studiosi di calibro internazionale, istituzioni di rilievo e ha riscosso di conseguenza un enorme interesse mediatico. È stato un onore per la nostra Casa poter gestire questo raro e prezioso documento".

Tuttavia, all’interesse generale non è corrisposto analogo interessamento da parte dello Stato. Per lo meno, non tale da proporre un’offerta. Spiegano dalla Casa d’aste: "Il codice è stato oggetto di enorme interesse da parte del Ministero dei Beni Culturali, e ci aspettavamo, come riteniamo giusto che sia, che diventasse patrimonio dello Stato a tutti gli effetti, non solo con il riconoscimento di patrimonio culturale già avvenuto nel 2012, ma acquisito e destinato ad un museo o una biblioteca pubblica. Le intenzioni dello Stato in tal senso tuttavia non si sono concretizzate". Il codice rimane dunque per ora della antica famiglia urbinate, che prosegue la collaborazione con la Casa Il Ponte: "La collaborazione con i proprietari – dicono – proseguirà senz’altro, poiché ha dato vita a una sinergia umana e professionale straordinaria e gratificante. C’è stata fin da subito un’enorme fiducia verso il nostro operato e questa fiducia si è andata consolidando man mano che proseguivamo nella promozione del Codice. Pertanto, siamo onorati della possibilità di continuarne la gestione".

Il piccolo volume, secondo alcuni studiosi, potrebbe essere l’unico non trasferito alla Biblioteca Apostolica Vaticana assieme a tutta la “libraria“ ducale. Ma a questo punto, ci si chiede se e quando il volume potrà tornare ad essere battuto in un futuro incanto: "Sicuramente non nell’immediato – spiegano i responsabili –. Non è un oggetto che si può trattare con leggerezza e disinvoltura dal punto di vista commerciale. Si tratta di una rarità e di un documento storico di immenso valore, e che come tale va trattato anche a livello economico. Se non fosse stato notificato avrebbe raggiunto una cifra notevole e sarebbe stato venduto al prezzo che merita davvero, proprio per questo motivo il suo valore va difeso".

re. ur.