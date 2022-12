Codma, assalto flop al bancomat

Ci hanno provato ancora. Ma gli è andata male come nel febbraio scorso e nel giugno 2019. Assalto infruttuoso l’altra notte al bancomat del Codma con un gruppo di malviventi che ha provato a sradicare il coperchio della cassaforte ma sbagliando i conti. Infatti dopo aver provato ad aprire un varco con degli utensili nel vano di consegna delle banconote, si sono resi conto di aver fatto partire l’allarme collegato ad una agenzia di vigilanza e alle forze dell’ordine. Pur sapendo di avere a disposizione ancora dei minuti, questo non ha tranquillizzato la banda visto che non era riuscita ad aprire la cassaforte per fare razzia dei soldi. E’ probabile che abbiano calcolato che per riuscire avrebbero impiegato non meno di cinque minuti, il tempo necessario per le pattuglie della polizia e dei vigilantes di arrivare sul posto in modo da sventare il tentativo di effrazione. Non solo: la polizia ovviamente avrebbe anche tentato di bloccare i banditi e questo deve averli convinti che fosse più saggio abbandonare la presa e cercare di dileguarsi senza incrociare le auto della polizia. Che sono arrivate di lì a poco cercando di ricostruire le fasi di ciò che è avvenuto oltre a dare un nome agli autori dell’assalto.

L’ipotesi è che possano essere gli stessi che nella notte tra il 23 e il 24 dicembre sono entrati in azione a Montelabbate prendendo di mira il bancomat dell’ufficio postale del paese. In quel caso avevano usato l’esplosivo mentre in questo non sembra esserci stato il ricorso a dinamite o gas per far esplodere il coperchio della cassaforte. Evidentemente avevano visto che si trattava di un bancomat protetto meglio, a prova di esplosione a basso contenuto per non rovinare le banconote. Per questo potrebbero aver cercato di aprire la cassaforte da un punto di vista meccanico rompendo iil pertugio dei soldi per poi passare dal retro e così razziare i soldi. Un’idea che poteva essere realizzata se solo avessero avuto più tempo. Per fortuna l’allarme ha fatto il suo dovere richiamando le pattuglie di polizia.

Il bancomat al Codma si trova in una zona artigianale che non prevede la presenza di una banca ma solo di uno sportello per accettare depositi o consentire dei prelievi. Un obiettivo apparentemente facile per i malviventi ma rivelatosi in realtà molto più ’coriaceo’ del bancomat delle Poste.