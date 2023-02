Codma, la Regione tira a lucido la palazzina direzionale

Nuovo cantiere al Codma: partita ieri la seconda fase dei lavori che riguardano la sistemazione della palazzina direzionale, per un totale di 2mila 200 metri quadrati di superficie. Previsto il rifacimento degli intonaci esterni e delle balaustre oltre alla messa in sicurezza della copertura. Presente alla consegna del cantiere l’assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli insieme al sindaco Massimo Seri e a Saverio Olivi del Club Mattei-Protezione civile. La palazzina direzionale è quella che ospita, per una parte, il personale della Protezione civile e che durante il covid 19 ha funzionato come hub vaccinale. I lavori, per un importo di 500mila euro dovrebbero durare per i prossimi quattro mesi. Complessivamente la Regione sul Codma ha investito 1 milione 375mila euro: 850mila sono già stati spesi per l’asfaltatura delle strade interne e dei parcheggi (per una superficie totale di 18.500 mq), con gli annessi accorgimenti previsti per evitare gli allagamenti, mentre 500mila euro sono destinati alla manutenzione dell’edificio direzionale.

L’opera di recupero era iniziata nel 2020, grazie all’intervento del Club Mattei che, con l’aiuto della Regione, aveva dato nuova vita all’edificio direzionale, abbandonato dopo il trasferimento della facoltà di Biotecnologie dell’Università di Urbino a Palazzo San Michele. Ora il consistente investimento della Regione ha migliorato ulteriormente la zona Codma, polo dell’agricoltura e dell’emergenza, che diventa sempre più attrattiva per società private che ne fanno la loro base logistica. L’area, infatti, si presenta ordinata, pulita, con le strade asfaltate e, presto, con una palazzina direzionale rimessa a nuovo anche all’esterno, mentre già all’interno i servizi sono tutti funzionanti.

Anna Marchetti