Codytrip, viaggio d’istruzione. Studenti in gita reale e virtuale. Poi laboratorio di disegno

Una gita reale ma anche virtuale, per duemila studentesse e studenti d’Italia. E’ in programma lunedì 26 e martedì 27 maggio prossimi a Urbino e Pesaro per conoscerne i tesori con "CodyTrip", il viaggio di istruzione 3.0 e ideato con le tecnologie digitali elaborate da Uniurb, con il progetto del professor Alessandro Bogliolo.

La doppia giornata porterà “sul campo”, martedì, alunne e alunni di 2 classi quinte della primaria Lubich per seguire il percorso proposto dalla guida “Viaggio a Pesaro” di Giunti Editore che terminerà con il laboratorio di disegno insieme a Serena Riglietti, artista pesarese, nota per le illustrazioni di Harry Potter.

"È un evento che attendiamo con entusiasmo - dice Camilla Murgia, assessora Politiche educative - in particolare come iniziativa che vedrà protagonista una delle scuole della città più attive sul coding. E il 27 maggio si arricchirà della partecipazione di Serena Riglietti illustratrice della guida “Viaggio a Pesaro” che è alla base della “gita”".

Le due classi della Lubich seguiranno il percorso lungo alcune delle tappe indicate dalla guida “Viaggio a Pesaro” che sarà anche un’esperienza virtuale, in diretta streaming, grazie a CodyTrip. La visita farà tappa, alle ore 10, per un’attività all’aperto: una sfida di coding, un gioco competitivo con le classi in presenza e con tutte le altre persone collegate guidato dal prof Bogliolo. Proseguirà poi con un piccolo laboratorio proposto a ai bambini che disegneranno insieme a Serena Riglietti, in piazza del Popolo tra le 11 e le 12.

"Ci saranno centinaia di classi in Italia che si collegheranno online per compiere il viaggio, insieme alle studentesse e agli studenti della primaria di Pesaro, che la faranno dal vivo".