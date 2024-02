"Coi Progressisti teniamo aperto il dialogo"

Mentre il Pd e il resto del centrosinistra (Più Europa. Liste civiche e In Comune), con i quattro candidati sindaci (Fanesi, Fattori, Lucarelli, Mascarin), si preparano alle primarie (si parla della metà di marzo), il centrodestra tenta di stringere i tempi per la presentazione del candidato sindaco Luca Serfilippi, che lunedì pomeriggio dovrebbe incontrare i partiti che lo sostengono (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Udc, Civici Marche).

Intanto la segretaria provinciale del Pd, Rosetta Fulvi, dopo la direzione provinciale di giovedì sera, dà alcuni input al partito fanese: "Tenere aperto il dialogo con i Progressisti, costruire la fase dell’eventuale ballottaggio e soprattutto mettere in campo l’unità del partito affinché Cristian Fanesi vinca le primarie e poi le elezioni". Fulvi spiega anche la motivazione della convocazione d’urgenza della direzione provinciale: "Informare l’organismo dirigente della situazione di Fano alla luce degli ultimi accadimenti che non sono andati nella direzione indicata dalla Federazione provinciale in favore del campo largo". Fulvi parla di "una situazione complessa che deve comunque lasciare le porte aperte al dialogo tra le due parti che hanno un obiettivo comune: riconquistare la città e non lasciare spazio alla destra che sta fallendo sia a livello nazionale che regionale". E ancora Fulvi: "Chiedo a chiunque vincerà le primarie e soprattutto a Fanesi di ricercare sempre il dialogo con i Progressisti. Le primarie chiudono un percorso e io spero che se ne apra un altro. Quindi il Pd non rinuncia alla propria candidatura e non è disponibile a rompere con il centrosinistra con cui ha ben amministrato la città per dieci anni. Semmai l’ambizione è l’unità di tutte le forze di centrosinistra e progressiste".

Sulle ragioni della mancata realizzazione del campo largo e delle eventuali responsabilità Fulvi chiama in causa Seri: "Il sindaco avrebbe dovuto allargare la maggioranza ed essere il motore della ricerca dell’unità delle forze di centrosinistra e progressiste, ma così non è stato. Decidere di stare insieme non è un percorso facile perché richiede unità di visione, lo stesso approccio politico-culturale, la rinuncia di qualcosa in favore del progetto collettivo e soprattutto l’assenza di veti. Insomma occorre più politica e meno visioni parziali. Sono però fiduciosa che nei prossimi mesi le distanze possano ridursi". E ancora: "Nella direzione provinciale si sono affrontate anche le eventuali responsabilità della mancata unità tra centrosinistra e progressisti. Responsabilità che coinvolgono tutti anche se con livelli differenti".

Fulvi conclude esprimendo fiducia al segretario Minardi "anche in questa difficile fase in cui è chiamato a rappresentare tutto il partito e a garantire l’unità e la lealtà verso il candidato indicato dall’assemblea comunale. Ovviamente le primarie e le elezioni saranno il banco di prova per la segreteria del Pd di Fano".

