Coinvolta nell’incidente durante l’esame di guida: tutto rinviato

FANOL’auto di una scuola guida coinvolta in un incidente, sospeso e rinviato l’esame che stava sostenendo la 22enne fanese alla guida dell’Opel Corsa dell’autoscuola Paoloni: a bordo c’erano sia l’istruttore che l’ingegnere della Motorizzazione civile. Nessun ferito e solo danni lievi alle autovetture.

L’incidente è avvenuto ieri mattina, intorno alle 10.15, in via Veneto angolo via De Borgarucci. Due le auto coinvolte: l’Opel Corsa dell’autoscuola, condotta dalla 22enne fanese che stava sostenendo l’esame di guida e una Volkswagen Polo guidata da un’altra fanese di 21 anni. Lo scontro sarebbe avvenuto quando la ragazza a bordo della Polo nell’immettersi da via De Borgarucci (che percorreva con direzione di marcia Ps-An) su via Veneto è andata a sbattere contro l’Opel Corsa che transitava in direzione mare-monte. Un punto particolarmente pericoloso per chi si immette da via De Borgarucci su via Veneto, strada quest’ultima sempre trafficata. Fortunatamente in questo l’unica conseguenza è stata la sospensione ed il rinvio dell’esame di guida. Nessuno si è fatto male. Sul posto la pattuglia della Polizia locale per i rilievi di di legge.