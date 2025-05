"Col cantiere navale area rivitalizzata"

Oggi è la giornata internazionale della nautica – dice Maurizio Tonelli – e devo dire che il Cantiere navale di Pesaro, grazie alla sua attività, è riuscito a rivitalizzare tutta l’area del porto ed è stato un bene anche per tutti i cittadini. Iniziative come queste poi richiamano le persone che non sono magari del settore a visitare questi luoghi. Anche questo è un modo per rendere vivo l’ambiente portuale. Molto partecipato è stato anche l’evento Adriatic Conservancy, che si è tenuto sempre in occasione della ricorrenza di oggi (ieri, ndr) in cui si è parlato di inquinamento ambientale, quindi anche marino e delle spiagge ma anche di biodiversità. Tante sono state le iniziative che vengono realizzate anche in città per la tutela dell’ambiente, come la raccolta delle plastiche sulle nostre spiagge, specie in quella del San Bartolo.