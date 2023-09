"Col Cup di Rimini, due visite e 3 mesi prima"

Quando un confine di regione potenzialmente può decidere tra la vita e la morte. La stessa impegnativa non sortisce alcun risultato in provincia di Pesaro e soltanto una possibilità di visita a Jesi (ma a febbraio), mentre telefonando al Cup di Rimini si ottengono due appuntamenti, tre mesi prima, e in due strutture pubbliche.

La storia è quella di Andrea, nome di fantasia, impiegato che lavora a Fano e vive a Fossombrone. "Lunedì scorso – racconta Andrea – mi sono fatto fare dal mio medico un’impegnativa per una visita specialistica dermatologica: controllo nei e di una lesione cutanea a un ginocchio. Con quell’impegnativa in mano, a bassa priorità, lunedì scorso telefono al Cup di Pesaro, numero verde 800098798. Solo che non mi rendo conto dell’ora, erano già le 17,59, e una voce registrata mi dice che loro prendono le chiamate solo fino alle 18. Poco male, richiamo il giorno dopo dalla macchina, col vivavoce. Erano le 16,30: la solita vocina registrata mi dice che in lista di attesa (telefonica) sono al numero 65. Ascolto il messaggio per tutto il tragitto da Fano fino a casa e guadagno circa 30 posizioni, in 25 minuti. Tra l’altro sempre con questa orrida vocina in sottofondo. Arrivato a casa chiamo da rete fissa e mi dicono che sono 32°: desisto. Il giorno dopo, martedì, richiamo e dopo la solita attesa un’operatrice molto gentile mi informa che per una visita dermatologica a bassa priorità come la mia in provincia non c’è un posto disponibile né in una struttura pubblica né in una privata convenzionata. Gentilissima, l’impiegata mi informa anche, però, che se voglio c’è un appuntamento disponibile all’ospedale pubblico di Jesi, a febbraio. D’accordo che la mia impegnativa è a bassa priorità, ma una lesione cutanea trascurata per qualche mese può trasformarsi in qualcosa di serio…".

Morale? "Chiamo il Cup di Rimini. L’operatore ha già a terminale i dati della mia impegnativa e con tono contrito mi dice che ci sono due appuntamenti disponibili a Rimini e a Riccione, uno il 24 ottobre e l’altro il giorno dopo, tra l’altro anche con la scelta di orari diversi in tutti e due i casi. Ottobre 2023, non febbraio 2024 come da noi. Non solo, appena chiamato il numero verde di Rimini (800002255), mi dicono che sono terzo in ordine di chiamata e mi rispondono in meno di due minuti. Fate un po’ voi…".

Adriano Biagioli