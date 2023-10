Col furgone travolge ciclista. Poi va via senza aiutarlo

Un furgone urta e getta a terra un ciclista mentre questi pedala sulla ciclabile, poi il mezzo si allontana, invece di fermarsi e prestare aiuto al ferito. La polizia locale riesce a rintracciare in poche ore l’autista, che verrà denunciato alla procura per fuga e omissione di soccorso.

E’ quanto successo ieri, con un episodio che si sviluppa in due tappe, e che inizia appunto alle 11 e 30 circa del mattino. Quando un uomo di 79 anni, pesarese, che stava pedalando in sella a una bici tipo mountain bike lungo la ciclabile di via Gradara, parallela al Foglia, più o meno all’altezza della Croce Rossa, all’improvviso viene urtato, lateralmente, da un furgone bianco, che poi però si allontana, senza prestare soccorso. Ambedue i mezzi transitavano in direzione (obbligata) città.

Il 79enne viene sbalzato dalla bici e cade a terra a seguito dell’urto. E’ cosciente quando le auto che stavano transitando dietro si fermano e i conducenti scendono per prestargli soccorso. Pochi attimi dopo arriva anche personale della Croce Rossa, che si trova lì davanti e poi un’ambulanza del Potes. L’uomo risponde alle domande. Viene portato al San Salvatore, non è grave.

Ma una volta arrivata sul posto per i rilievi, la pattuglia della polizia locale inizia a sentire le persone che hanno assistito all’incidente per risalire al conducente che si è allontanato.

Sono i primi passi della indagine che porterà poche ore dopo, intorno alle 18, a rintracciare il conducente del furgone coinvolto. Gli agenti infatti hanno raccolto le deposizioni dei testimoni, poi hanno visionato le immagini di alcune telecamere che riprendevano parte della strada, ed insieme ad altri elementi sono risaliti probabilmente alla targa e quindi al proprietarioconducente. E’ un 43enne di Pesaro, che agli agenti avrebbe detto "Non mi sono accorto, per questo ho proseguito".

ale.maz.