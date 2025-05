Col nuoto, meno stress e più ormone della felicità

Il nuoto ha un numero considerevole di benefici sia fisici, sia psicologici, infatti è: uno sport completo, migliora la tonicità di tutti i gruppi muscolari, allena la respirazione, la resistenza, il sistema cardiovascolare, fa bruciare un numero per niente esiguo di calorie e fa aumentare il metabolismo basale, aiuta a scaricare la tensione, riduce lo stress e stimola le endorfine, “l’ormone della felicità”.

Può anche migliorare la tua vita sociale: sicuramente perché fa acquisire fiducia in sé stessi: ti aiuta a darti degli obiettivi come per esempio migliorare il tuo tempo personale durante una gara o migliorare la tecnica. Inoltre, favorisce l’instaurarsi di amicizie sane in un ambiente sano, con persone che condividono la tua stessa passione; durante le competizioni favorisce il confronto con atleti di squadre provenienti da diverse zone d’ Italia.

Il nuoto promuove l‘apprendimento di importanti valori per la vita, quali lo spirito di squadra, il supportare i compagni durante l’allenamento o le gare ed il lavorare assieme per un obiettivo comune. Il nuoto è inoltre uno sport adatto a tutti: dai ragazzi alle donne in gravidanza, dagli anziani alle persone diversamente abili. Quindi, cosa stai aspettando? Sì, dico a te che stai leggendo! Prendi costume, cuffia, occhialini e vai a nuotare!!!!!

Rachele Pompilio 2ª A