Col tesoretto della monetizzazione si tolgono le buche dai parcheggi

Prendiamo come esempio l’area di sosta davanti al cinema Metropolis. Ogni volta che il sindaco, Andrea Biancani, passa lì davanti, sbuffa perché vorrebbe eliminare quell’asfalto ridotto ad un colabrodo, ma ha le mani legate: per rifare la pavimentazione dovrebbe attingere al Piano degli asfalti e come sanno tutti le buche sono tante e i soldi comunque insufficienti. Nell’arrovellarsi su come fare ha avuto un guizzo: attingere le risorse dal tesoretto che negli anni si è andato a formare con la cosiddetta “monetizzazione dei parcheggi“. Di che si tratta? In estrema sintesi, della regola che porta a prevedere un posto per l’automobile ogni qualvolta si realizzi una nuova unità abitativa. Ora qualora nel lotto non ci sia spazio per realizzare il posto auto, allora il privato verserà una somma in denaro che l’amministrazione comunale spenderà per acquistare aree da destinare a parcheggi o per realizzare nuovi parcheggi laddove in città ce ne sia maggiore bisogno. Il guizzo dove sta? Nella delibera approvata ieri dalla maggioranza con la contrarietà netta dell’opposizione. Con l’approvazione ottenuta ieri, il tesoretto della “monetizzazione“ aggiunge alle due opzioni di investimento – costruire nuovi parcheggi o acquistare aree dove farne – una terza per la manutenzione straordinaria. Cioé? "Con questa integrazione potremo rifare l’asfalto attingendo al tesoretto della monetizzazione e non dal Piano degli asfalti". Alle osservazioni del leghista Dario Andreolli che ha messo in guardia sul rischio di errore contabile Biancani ha replicato: "L’asfaltatura rientra a pieno titolo nella manutenzione straordinaria, così come i parcheggi; infatti, non procediamo mai alle asfaltature utilizzando la spesa corrente, ma lo facciamo sempre attraverso la spesa per investimenti, e lo stesso principio vale anche per i parcheggi".

Perché il tesoretto non è stato sfruttato? "Abbiamo una società partecipata, Pesaro Parcheggi che si occupa di realizzare nuovi parcheggi – ha spiegato il sindaco –. Il tesoretto non è abbastanza per fare un multilivello, ma è ideale per la manutenzione straordinaria". Un guizzo che ha fatto saltare sulla sedia l’opposizione. "Vuol dire che i soldi – ha detto Michele Redaelli (Fd’I) – destinati a nuovi parcheggi verranno usati per delle semplici asfaltature". Una prospettiva che ha scatenato il forzista Mauro Marinucci: "Santa Maria dell’Arzilla aspetta da oltre 30 anni che vengano fatti parcheggi attorno alla chiesa; attorno alla scuola; attorno al campo sportivo. Venite a vedere il caos quando c’è la partita. E’ folle che ci sia un tesoretto per fare parcheggi e che questo non venga speso".

Solidea Vitali Rosati