Colazione anti inflazione. Caffe e cornetto a 2 euro

L’hanno chiamata ‘colazione antinflazione’ perché è buona per tutti i portafogli: 2 euro è infatti il costo di una brioche e di un caffè al bar Mameli di Pesaro, (in via Mameli) a due passi dall’Agenzia delle Entrate in zona centro Benelli. Un modo, quello dei titolari Giovanni Carriera e Nadia De Letteriis, per combattere l’esplosione dei prezzi. "Tutto nasce quando ci siamo resi conto che i nostri clienti rinunciavano alla colazione per via dei costi che normalmente si vedono in giro, troppo alti per essere sostenuti quotidianamente. E così – dice De Letteriis – la colazione era diventata un lusso dedicato a pochi e noi lavoravamo molto meno. Da tre settimane è possibile venire da noi e gustarsi una buona colazione per soli 2 euro. Attualmente, vendiamo circa 100 paste al giorno con altrettanti 100 caffè: è la dimostrazione che i nostri clienti sono contenti e soddisfatti".

L’iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione con il forno "Fattori", che tutti i giorni fornisce al bar dolci e salati, e alla torrefazione "Must" di Fano. "Serviamo solo prodotti freschi, nulla di congelato o di bassa qualità", precisa De Letteriis.

La colazione antinflazione al bar Mameli sarà disponibile almeno fino a giugno, "ma non è detto che andrà anche oltre – conclude la titolare –. I nostri clienti non devono privarsi della loro colazione al bar che, negli ultimi tempi, ha raggiunto anche prezzi che si avvicinano ai 3 euro in città. Crediamo che in un momento di difficoltà economica ognuno debba fare la sua parte e questa è la nostra coccola per i clienti che ci vengono a trovare".

È possibile usufruire della promozione dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 11 semplicemente recandosi al bar Mameli e ordinando i due prodotti.

g.m.