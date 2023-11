Coldiretti ha scelto Marotta

Quest’anno è Marotta la città scelta da Coldiretti provinciale per celebrare la "Giornata del Ringraziamento", la festa che rinnova l’antica tradizione rurale dei contadini che rendevano grazie per i frutti raccolti nel corso dell’annata agricola passata e pregavano per quella a venire. L’appuntamento è per domenica alla chiesa di San Giovanni Apostolo, alle 11, dove sarà celebrata la messa dal vescovo Andrea Andreozzi. Il raduno dei trattori e dei mezzi agricoli è previsto per le 10 nel piazzale antistante la chiesa. Al termine della cerimonia, verso le 12.15, saranno passati in rassegna e benedetti da don Enrico Secchiaroli, parroco di San Giovanni. La mattinata terminerà tra gli stand di Campagna Amica dove gli agricoltori offriranno una degustazione dei loro prodotti.