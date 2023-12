"Collaborazione con le scuole"

FRANCESCA FEDELI

"Il mio primo bilancio – ha detto l’assessore all’istruzione – è soddisfacente: lavoro con grande sinergia con i colleghi. Abbiamo cercato di soddisfare presidi, insegnanti, alunni e famiglie nelle richieste più svariate, dai libri alle scuole ai trasporti. Ho avviato poi personalmente dei progetti come lo screening uditivo e quello grafologico con l’istituto Moretti dei padri francescani, solo per dirne alcuni. Do poi due belle notizie: ho chiesto una modifica al finanziamento regionale per lo “0-6 anni“. Si alzerà dal 25 al 50 per cento, denaro che andrà alle famiglie, e potrà essere usato dal comune per vari fini: dall’abbassamento delle rate dei nidi all’aumento dei posti negli stessi, oppure per i centri estivi. Spero di fare la città dei bambini, cioè realizzare progetti e idee elaborati dai bimbi stessi, idea già attuata in altri comuni. Abbiamo preso poi la decisione di accorpare gli istituti comprensivi Pascoli e Volponi, per raccogliere al meglio le sfide future".