"Collegiata di Cantiano: nessun problema a liquidare i fondi"

Il Consigliere Regionale dei Civici Marche Giacomo Rossi interviene sul restauro della Collegiata di Cantiano ribadendo alcuni concetti già espressi ed aggiornando su altre novità. "Mi sembrano strane – sottolinea Rossi – alcune dichiarazioni istituzionali apparse sui social in merito alla chiesa della Collegiata di Cantiano. Infatti come già comunicato dopo l’incontro che promossi a dicembre a Gubbio tra con il vicecommissario all’alluvione ingegner Babini e il Vescovo e come ribadito da una mia comunicazione pubblica del 10 aprile, nella chiesa della Collegiata si stanno completando i rilievi da parte della diocesi, soggetto attuatore dei lavori da cui deriverà entro la metà di giugno il progetto preliminare. Dopo di ciò la struttura commissariale liquiderà i primi 350mila euro come stabilito. La diocesi di Gubbio – continua Rossi – ha fatto uno sforzo importante anche per altre chiese del Comune di Cantiano e quindi, la tempistica allungata per i rilievi della Collegiata è dovuto sia a questo, sia ai lavori adiacenti della pavimentazione stradale nonchè al difficoltoso e consecutivo impegno nello spostamento delle opere. La Regione Marche tramite la Struttura Commissariale – conclude Rossi – ha quindi fatto la sua parte ed è in attesa di liquidare mentre la Diocesi di Gubbio che ringrazio insieme a tutti gli eugubini, sta terminando il suo lavoro come nelle chiese di San Niccolò, Sant’Agostino, Sant’Ubaldo e Ponte Riccioli".