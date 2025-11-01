Collegiata, un restauro per il futuro

Una sala gremita e un filo comune che ha unito tecnica, memoria e speranza. È stato questo il clima che si è respirato giorni fa a Cantiano, dove si è svolta la presentazione pubblica del restauro della Collegiata di San Giovanni Battista e del progetto “Memoria futura: Cantiano, radici e semi di comunità“, due percorsi diversi ma strettamente intrecciati, promossi dalla Diocesi di Gubbio. La serata si è aperta con il saluto del parroco don Marco Cardoni, che ha ricordato le ore drammatiche dell’alluvione del 2022. Da lì si è snodato un racconto in due capitoli: il primo dedicato al progetto di restauro, il secondo al percorso sociale e culturale di “Memoria futura“.

L’architetto Elisa Pascolini, del team dei progettisti dell’intervento, ha tracciato il quadro generale dei lavori, accompagnata dal direttore dei lavori, architetto Alessandro Bonci, e dall’architetto Daniele Fabbretti. "L’alluvione del 2022 – ha ricordato Pascolini – ci ha fatto capire che quanto sembrava un evento eccezionale non lo era affatto: le alluvioni a Cantiano si sono ripetute molte volte. Da lì siamo ripartiti per pensare un progetto che non solo restaurasse, ma mettesse in sicurezza la Collegiata, rendendola capace di resistere e convivere con l’acqua".

Un progetto che si distingue per l’approccio “pilota“: sistemi di drenaggio, impianti ripensati dall’alto verso il basso, materiali e tecniche costruttive orientate alla rapidità di deflusso e alla manutenzione preventiva. Al tavolo sono intervenuti anche i rappresentanti delle istituzioni. Per la Regione, il vicepresidente dell’Assemblea legislativa Giacomo Rossi ha definito l’intervento sulla Collegiata "un progetto importante e direi avveniristico, che guarda alla prevenzione come parte integrante della ricostruzione". Il vice commissario per l’emergenza alluvione 2022, ingegnere Stefano Babini, ha fatto una panoramica del lavoro della struttura commissariale in questi tre anni di lavoro. Il sindaco Alessandro Piccini ha ringraziato tecnici e maestranze per il lavoro svolto "con serietà e dedizione, e ha rilanciato con forza la necessità di completare le opere di messa in sicurezza del territorio.

La seconda parte della serata ha acceso i riflettori su un percorso altrettanto importante: “Memoria futura“, ideato dalla Diocesi di Gubbio come laboratorio di rigenerazione sociale dopo la tragedia dell’alluvione, sostenuto dal Fondo di beneficenza di Intesa Sanpaolo. A chiudere il vescovo di Gubbio, Luciano Paolucci Bedini, che ha voluto sottolineare il valore umano e spirituale di questo percorso.

