Collegio Raffaello, ripulita una facciata

Mentre sono appena partiti i lavori di pulitura dei due busti di Pascoli e Serpieri nell’atrio del Collegio Raffaello, si è concluso ieri un altro, diverso intervento di manutenzione ordinaria allo stesso palazzo. La facciata dell’edificio rivolta su via Pozzo Nuovo, ovvero quella retrostante il prospetto principale, la più alta del palazzo, è stata pulita e liberata da muschio e erbacce. "Fin dall’insediamento del cda – spiega il presidente Giorgio Londei – mi è stato fatto presente da più persone come il prospetto del Collegio che dà su via Pozzo Nuovo fosse poco decoroso; in particolare, il fatto che presentasse una lunga area in cui i mattoni erano coperti da un verde strato di muschio. Quindi come amministrazione del Legato ci siamo subito attivati per intervenire".

Una ditta munita di un alto carrello elevatore ha provveduto innanzitutto a una rimozione del muschio, facendo tornare la facciata uniforme, tramite lavaggio con acqua calda pressurizzata. Poi, ad una ispezione visiva della ventaglia del tetto nella stessa facciata, si è riscontrato un accumulo di erba in buona parte della grondaia e tra i coppi della ventaglia stessa. L’erba e lo strato di terriccio sottostante sono stati rimossi puntualmente, rendendo nuovamente efficiente lo scolo delle acque in caso di pioggia. Conclude Londei: "La facciata meno visibile del Collegio Raffaello è finalmente tornata al decoro e alla funzionalità necessari, per essere conservata come merita assieme a tutto il palazzo, cuore della città patrimonio Unesco".