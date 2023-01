"ColleMar-athon addio, che danno per il territorio"

"È un danno grosso per l’economia fanese". Commenta così il presidente degli Albergatori Luciano Cecchini, la scelta del consiglio direttivo della ColleMar-athon, di non svolgere quest’anno la gara podistica che da Barchi arrivava fino a Fano e che secondo il calendario degli eventi si sarebbe dovuta tenere il prossimo 7 maggio.

"La decisione, sofferta e dolorosa, è maturata a seguito di una attenta valutazione delle tante necessità organizzative, dei tempi amministrativi, tecnici ed economici necessari per garantire il successo della manifestazione - spiega amareggiato il presidente dell’omonima associazione organizzatrice, Annibale Montanari -. Ad oggi la nostra società è priva di alcuni contributi fondamentali, che anche se prima o poi verranno elargiti dagli Enti (riferiti all’anno 2022) oggi non ci permettono di partire. Al momento infatti ci troviamo in stato di grande sofferenza economica sia per il mancato arrivo dei 10mila euro del Comune di Fano, sia dei 7mila della Regione, ma anche perché anche i privati hanno ridotto di molto i loro contributi a causa della crisi economica". Una difficoltà che accomuna un po’ tutte le manifestazioni, sportive e culturali. L’organizzazione della ColleMar-athon implica una spesa di circa 100mila euro e al momento di quei soldi ne mancherebbero circa la metà. Ma il vero punto è che "il sindaco di Terre Roveresche quest’anno, per protesta nei confronti di chi vuole realizzare il Biodigestore a Barchi - aggiunge Montanari -, ci ha fatto mancare anche il suo sostegno: 6mila euro in contanti e il contributo in mezzi, uomini e strutture. Ci troviamo nel mezzo di una contrapposizione politica… ma noi non vogliamo rinunciare alla nostra autonomia".

"E’ un grosso danno non solo per l’economia fanese ma anche per la promozione di tutto il nostro territorio - rincara la dose il presidente degli albergatori Cecchini -. Non è un segreto per nessuno che io credo fortemente nel grande valore turistico e promozionale degli eventi sportivi, che soprattutto in bassa stagione danno ossigeno a tutte le nostre attività, non solo alberghiere (e qui comprendo B&B e campeggi) e della ristorazione. Far saltare un evento del genere, che portava qui diversi atleti dall’estero, mille persone l’anno… che tradotte in presenze turistiche corrispondono a oltre 2600 presenze. E’ un danno enorme. Non si può penalizzare così una manifestazione che è sempre stata un fiore all’occhiello non solo a livello sportivo. Percorrere di corsa il tragitto tra Barchi e Fano permetteva alla gente di scoprire un territorio fatto di borghi stupendi. Molti hanno deciso di trascorrere le vacanze estive qui da noi dopo aver partecipato alla Collemar-athon".

Tiziana Petrelli