ColleMar-athon, che festa Lo sport funziona da spot Negli hotel 450 presenze

Il successo è andato tra gli uomini al marocchino Youness Zitouni, residente a Mondavio, e in ambito femminile a Silvia Luna (del Grottini Team, Recanati) ma ad aver vinto, accanto a questi 2 ottimi atleti, è stato un territorio intero. Quello che da Barchi di Terre Roveresche porta alla città della fortuna, con l’aggiunta di Mondolfo e Sant’Ippolito, che ieri mattina hanno avuto i riflettori puntati addosso, grazie alla 19ª edizione della ColleMar-athon, la maratona internazionale Barchi-Fano. Ben 1.500, provenienti da 17 nazioni, i protagonisti della kermesse: più di 600 nella prova regina sui 42,195 km; 500 alla half marathon (la mezza maratona) nel percorso Mondolfo-Fano; e circa 100 sulla gara di 10 chilometri Barchi-Sant’Ippolito. A cui si sono aggiunti quasi 300 camminatori ‘Hola Rimba’ sui 21 chilometri abbondanti Mondolfo-Fano, per raccogliere fondi per l’Ail contro il mieloma. Una festa di sport e solidarietà, alla quale hanno partecipato runner da Albania, Belgio, Svizzera, Germania, Lussemburgo, Olanda, Polonia, San Marino, Iran, Perù, Brasile, Spagna, Romania, Marocco, Corea e Stati Uniti. "Questa – ha detto Fabio Luna, presidente regionale del Coni – è una manifestazione che va al di là della valenza agonistica, promuovendo le Marche e, in particolare, la provincia di Pesaro e Urbino". Aspetto condiviso anche dal consigliere regionale Luca Serfilippi, dai sindaci Massimo Seri (Fano), Antonio Sebastianelli (Terre Roveresche), Mirco Zenobi (Mondavio), Filippo Sorcinelli (San Costanzo) e Nicola Barbieri (Mondolfo), dagli assessori fanesi Barbara Brunori e Etienn Lucarelli e dal presidente di Alberghi Consorziati Luciano Cecchini, il quale ha precisato: "Nelle nostre strutture la ColleMar-athon ha garantito circa 450 presenze in più".

A Barchi, prima della partenza, alcuni componenti del comitato contrario alla realizzazione del biodigestore hanno esposto striscioni contro l’impianto. Le classifiche. Maratona uomini: 1° Youness Zotouni, 2° Michele Belluschi, 3° Mauro Frenguellotti. Maratona donne: 1° Silvia Luna, 2° Federica Moroni, 3° Federica Poesini. Mezza maratona uomini: 1° Giorgio Lampa, 2° Andrea Barcelli, 3° Nicola Borini. Mezza maratona donne: 1° Sara Carducci, 2° Maria Vittoria Mari, 3° Cristina Viotto. Dieci Km uomini: 1° Marco Bianchi, 2° Giacomo Ganci, 3° Luca Giuliani. Dieci Km donne: 1° Penelope Crostelli, 2° Monia Montori; 3° Federica Boschetti.

Sandro Franceschetti