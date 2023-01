ColleMar-athon, ci sono ancora speranze

"I sindaci si sono offerti tutti di aiutarci economicamente, impegnandosi a svicolare immediatamente dai rispettivi bilanci le cifre necessarie per la nostra ripartenza. Ciononostante ci siamo presi del tempo per riflettere (fino a lunedì, ndr), perché oggi mancavano il nostro segretario e il tesoriere, due figure fondamentali per prendere qualunque decisione". Così Annibale Montanari, presidente del comitato organizzatore della Collemar-athon, la gara podistica di cui qualche giorno fa è stato annunciato lo stop per quest’anno, dopo l’incontro organizzato d’urgenza ieri mattina in Comune per salvare in extremis l’edizione 2023.

"Se si trovano i soldi - prosegue Montanari -, tutto sommato ci sarebbero ancora i tempi tecnici per organizzare l’edizione di quest’anno, anche se sarà inevitabilmente ridimensionata, chiaramente non nel percorso ma nel numero dei partecipanti. Perché di solito la promozione di un evento che prima del Covid era arrivato a far registrare una partecipazione di 2mila corridori, partiva in autunno. Ora molti runners avranno fatto scelte diverse, perché non ci si prepara per una maratona in poche settimane". Sicuramente mancherebbero quindi i corridori di Cahttanooga, la città statunitense gemellata con la Collemar-athon, così come tanti altri pullman provenienti dall’estero. "L’anno scorso, nella difficile edizione della ripartenza - conclude Montanari -, avevamo avuto 700 partecipanti nella maratona e 500 nella mezza. Quest’anno il risultato potrebbe essere minore. Ma tutti hanno concordato nel ritenere importante non fermare l’evento. Siamo in ritardo, ma la cosa che mi preoccupa di più è la copertura finanziaria dell’arrivo al Pincio, dove servono tutte le strutture d’accoglienza (spogliatoi, docce, punti ristoro, ndr) e un piano di protezione civile". All’incontro, promosso dall’assessore allo sport del Comune di Fano Barbara Brunori e dal sindaco Massimo Seri, erano presenti anche: Antonio Sebastianelli, sindaco di Terre Roveresche e Cristian Andreani consigliere, Raffaele Tinti, assessore allo sport del Comune di Mondolfo, l’assessore del comune San Costanzo Milena Volpe, l’assessore alle attività economiche del Comune di Fano Etienn Lucarelli, il consigliere regionale Luca Serfilippi e una folta delegazione della Collemarathon insieme al presidente degli Alberghi Consorziati Luciano Cecchini che ha sottolineato come la manifestazione, giunta alla 19esima edizione, rappresenti un volano economico e di promozione per tutto il territorio da Barchi a Fano. "Nell’ottica di dare continuità a un percorso di crescita della manifestazione - si legge in una nota -, gli enti istituzionali si sono impegnati a garantire un impegno di durata triennale così da attribuire stabilità e continuità alla gestione organizzativa dell’evento".

Tiziana Petrelli