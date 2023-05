"ColleMar-athon, ha vinto un territorio"

"Un grande successo di squadra e di un intero territorio". Così definiscono la ColleMar-athon 2023 gli organizzatori della kermesse internazionale andata in scena domenica scorsa. Una squadra che coinvolge oltre agli infaticabili membri del comitato promotore anche Regione, Provincia, i comuni di Terre Roveresche, Fano, Mondavio, San Costanzo, Mondolfo e Sant’Ippolito, il Coni regionale, la Fidal, sponsor, associazioni, personale medico e una schiera di volontari. "Calato il sipario sull’edizione 2023, la 19esima – evidenzia una nota degli organizzatori -, che ha visto tra i protagonisti 1.200 atleti di 17 paesi del mondo nelle tre prove competitive, più 500 camminatori partecipanti alla passeggiata ‘La Terra di Barchi e il suo Contado’ e alla ‘Hola Rimba’ Mondolfo-Fano contro il mieloma, in aggiunta ai circa 200 under 12 della ColleMar-athon Junior – è giunto il momento dei ringraziamenti". "Grazie a tutte le amministrazioni coinvolte e agli sponsor, che proprio nel momento più difficile, quando sembrava arrivato un ostacolo troppo grande da oltrepassare, ci hanno dato il sostegno logistico, economico ed emotivo per mettere in piedi l’evento. Grazie ai volontari, oltre 400 persone dal cuore grande; e grazie al personale di assistenza sanitaria, più di 30 fra medici, rianimatori e infermieri, che hanno lavorato a bordo delle 4 ambulanze impegnate sul percorso e nel posto medico avanzato allestito in zona traguardo, garantendo la massima sicurezza agli atleti. E grazie alle migliaia di persone scese in strada per applaudire i podisti e fare festa con noi. L’appuntamento è per la 20esima ColleMar-athon del 5 maggio 2024.

s.fr.