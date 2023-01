ColleMar-athon salva. Arrivo all’arco d’Augusto

La ColleMar-athon 2023 è salva e si disputerà regolarmente il 7 maggio, con anche una bella novità: il traguardo, a Fano, sarà all’Arco di Augusto. Dopo un intenso confronto con i comuni interessati dall’evento e con la Regione, l’ultimo dei quali tenutosi ieri pomeriggio a Terre Roveresche (tra gli amministratori erano presenti il sindaco di casa Antonio Sebastianelli; il primo cittadino di Mondolfo Nicola Barbieri; l’assessore al turismo di Fano Etienn Lucarelli; la sua collega allo sport Barbara Brunori, collegata in videoconferenza; il consigliere regionale Luca Serfilippi; il vicesindaco sancostanzese Omar Ciani; e l’assessore di Mondavio Thomas Tarsi) gli organizzatori della maratona sono riusciti ad ottenere una serie di garanzie che rendono possibile la kermesse e ne hanno dunque revocato l’annullamento.

Tra le garanzie ci sono quella di avere a brevissimo i 7mila euro dalla Regione quale contributo dell’edizione 2022 (i 10mila del Comune di Fano sono stati liquidati tre giorni fa); e la sottoscrizione di un piano triennale che stabilisca per ogni ente l’impegno economico e organizzativo in termini di attrezzature e forza lavoro, necessari soprattutto per l’allestimento della zona partenza e quella d’arrivo. Soddisfatto il presidente della ColleMar-athon Annibale Montanari: "Sarà durissima, perché il tempo è poco e c’è da rimettere in moto una macchina organizzativa complessa, ma con il maggior aiuto delle amministrazioni, di alcuni sponsor e l’impegno di tanti volontari sono certo che riusciremo a mettere in piedi una grande edizione".

Questi i passi salienti della nota stampa diramata ieri sera dal direttivo ColleMar-athon: "A seguito di un proficuo confronto con le amministrazioni dei comuni attraversati dalla nostra manifestazione e della Regione, abbiamo deciso di revocare l’annullamento dell’edizione 2023 della maratona internazionale. Che, pertanto, si svolgerà regolarmente domenica 7 maggio sul tragitto Barchi-Fano. Contestualmente, si terranno anche la Half-Marathon (sulla distanza di 21 km e 97,5 metri) Mondolfo-Fano e una 10 chilometri. Determinante il riconoscimento unanime da parte degli enti pubblici del fatto che la ColleMar-athon, oltre ad una significativa valenza a livello sportivo, ha anche rilevanza in termini turistici e di promozione del territorio che va dalle colline di Barchi sino a Fano, interessando pure la cittadina di Mondolfo".

Sandro Franceschetti