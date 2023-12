Colletta Alimentare con l’aiuto dei paracadutisti della “Folgore“

La solidarietà unisce il paese di Carpegna. I volontari del Banco Alimentare, esprimono "profonda gratitudine a tutta la Brigata Paracadutisti “Folgore“ e al Generale Comandante Massimiliano Mongillo, che ha messo a disposizione uomini e mezzi di stanza a Carpegna. Si ringrazia in particolare il Comandante del Poligono Militare Capitano Antonino Impellizzeri che ha coordinato i suoi uomini favorendo così la raccolta di alimenti presso i supermercati non solo di Carpegna ma di tutti i Comuni del Montefeltro limitrofi al Poligono che coinvolgono ben tre regioni – proseguono con i ringraziamenti –. La preziosa collaborazione oltre a rappresentare un gesto concreto di condivisione nei confronti di tutte quelle persone in difficoltà che vivono nei comuni del Montefeltro ha contribuito a mantenere vivo lo spirito di solidarietà all’interno della nostra comunità, e rappresenta una conferma delle relazione viva e umana tra cittadini, associazioni e Esercito". La colletta alimentare del Banco Alimentare si è svolta, come in tutta Italia, lo scorso fine settimana.

fra. pier.