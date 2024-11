Colletta alimentare. Più di mille volontari per la spesa solidale

Giornata campale in nome della solidarietà: ieri, solo nel pesarese, oltre mille i volontari, caratterizzati da una inconfondibile pettorina con i colori del Banco Alimentare hanno raccolto prodotti a lunga conservazione, acquistati e subito donati dai clienti dei 111 punti vendita in città per dare corpo all’annuale staffetta di beneficienza. Gli alimenti raccolti – come olio, legumi e verdure in scatola e alimenti per l’infanzia – saranno distribuiti a oltre 290 enti partner tra cui mense per i poveri, case-famiglia, centri di ascolto e unità di strada, per sostenere più di 43.000 marchigiani in difficoltà economica.

"L’organizzazione è complessa – osserva Silvana Della Fornace, presidente del Banco Alimentare Marche –, ma il risultato eccezionale è cogliere il sorriso di complicità tra chi dona e chi raccoglie per il bene del prossimo". Come ogni anno il valore dell’iniziativa è il grado di partecipazione trasversale: sparsi nei vari supermercati, volontari per un giorno del Banco Alimentare, puoi trovare i militari del 28esimo Reggimento Pavia come gli Scout passando per i volontari di Croce Rossa Italiana e gli aderenti alle associazioni caritative di musulmani. E non solo. La lista conta gli atleti delle società sportive – Vuelle, Vis Pesaro, Megabox volley, Italservice Pesaro calcio a 5, Pesaro Rugby e tanti altri –; amministratori comunali e regionali, ma anche detenuti a Villa Fastiggi coinvolti in progetti di rinserimento sociale. Ma quello che ieri ha galvanizzato lo spirito di corpo del plotone solidaristico è stato l’esempio, come sempre illuminante del cittadino Sergio Mattarella. Si proprio lui, il Presidente della Repubblica, ha voluto fare un pacco dono personale da devolvere alla causa. Per evitare di pubblicizzare i prodotti, il Presidente ha impacchettato il tutto in una scatola blu con fiocco tricolore. "Meraviglioso – testimonia una volontaria pesarese –. A donare di più sono le persone umili e quelle grandi d’animo come il nostro Presidente".

Solidea Vitali Rosati