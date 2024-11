Colletta alimentare, volontari in campo. L’esercito dei mille nei supermercati

Domani torna “la colletta alimentare“: nei supermercati di Pesaro oltre mille i volontari, caratterizzati da una inconfondibile pettorina con i colori del Banco Alimentare (foto), inviteranno all’acquisto di prodotti a lunga conservazione gli avventori. Gli alimenti raccolti – come olio, legumi e verdure in scatola, conserve di pomodoro, tonno, carne in scatola e alimenti per l’infanzia – saranno distribuiti a oltre 290 enti partner – mense per i poveri, case-famiglia, centri di ascolto e unità di strada – per sostenere più di 43.000 persone in difficoltà nella regione Marche. In quali punti vendita andare per donare cibo? "Sono 111 i punti vendita aderenti in provincia di Pesaro Urbino – dice Silvana Della Fornace, pesarese, presidente del Banco Alimentare Marche – e sono tutti quelli appartenenti alle catene di Tigre, Conad, Coal, Crai, Coop, Lidl, Eurospin, MD, Famila, D+, Iper Diverso, Gala, Sì con te, Carpegna frutta e Sant’Angelo in Vado Frutta. I partners pesaresi della Colletta Alimentare sono Lions Club, Leo, Rotary Club, Rotaract, Soroptimist, Cif, Alpini, Croce Rossa, Caritas, Scout Agesci, Protezione Civile, 28° Regimento Pavia, La Brigata Paracadutisti “folgore” di Carpegna, Aias, Associazione carabinieri, Acema spa, Cvm srl, Diesse Stuffed Dreams, Di Serio Valerio, Gallizioli Biancheria, Pascucci Vivai, Zolfanelli Impianti, Gulliver, Coop.T41a e T41b, Teknowool Adriatico, Poligrafica Bellomo, Amazon.