Collette virtuose, dalla Fondazione 150mila euro

La Fondazione ha deciso di investire 150mila euro per i progetti destinati al sociale. E’ infatti ai nastri di partenza la terza edizione del bando crowdfunding (cioè ’raccolta fondi’) che punta ad aumentare le risorse a disposizione dei soggetti del Terzo settore, con un occhio particolare all’innovazione e digitalizzazione. "La prossima settimana – afferma il presidente della Fondazione Giorgio Gragnola – ci sarà l’apertura della piattaforma di crowdfunding all’interno del sito www.retedeldono.it". In questa piattaforma si potranno vedere i vari progetti "tutti connotati da un particolare spessore – sottolinea Gragnola – perché coinvolgono tutti gli ambiti di riferimento della Fondazione". E si potrà scegliere a chi dare il proprio contributo. Da parte sua la Fondazione raddoppierà ogni versamento versandone lo stesso importo, fino a un massimo di 10mila euro a progetto, e solo al raggiungimento dell’obiettivo di raccolta fissato dal richiedente.

Nelle precedenti edizioni questa misura ha consentito di triplicare le risorse erogate dalla Fondazione. "Per questo motivo - sottolinea Gragnola - quest’anno abbiamo destinato 150mila euro, 50mila in più rispetto alla precedente edizione. Risorse che avranno il compito di generare un effetto moltiplicatore". Va detto che nelle precedenti edizioni quasi tutti i progetti presentati sono stati finanziati. Anche perché, durante lo svolgimento delle campagne di raccolta, Rete del Dono e Fondazione svolgeranno attività di assistenza, oltre a interventi di comunicazione per aumentare la visibilità dei progetti. "Il Crowdfunding rappresenta una grande occasione di crescita e noi lo possiamo testimoniare visto che siamo riusciti a raccogliere importi 5 volte superiori agli obiettivi che ci eravamo prefissati nella precedente campagna di raccolta - evidenzia Luciano Ordonselli fondatore dell’associazione Vivere Sereni - . La Fondazione Carifano rafforza la sua attenzione nei confronti del Terzo Settore continuando a scommettere e investire nel territorio e per il territorio". A partecipare alla campagna saranno gli enti e le associazioni più attive sul territorio: l’elenco si può vedere in piattaforma. La chiusura delle campagne di crowdfunding sarà il 31 gennaio 2024.