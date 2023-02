Pesaro, un collettivo amante dell'ambiente e del turismo

La nuova associazione "Riviera San Bartolo"

Pesaro, 21/02/2023 - Il san Bartolo trova, finalmente, i suoi rappresentanti. Nasce, infatti, l’Associazione Riviera San Bartolo, un collettivo di amanti della natura e della bellezza che il nostro verde colle ha da offrire. A prendere parte a questa iniziativa sono i comuni che abbracciano il San Bartolo: Pesaro, Gabicce, Gradara e Tavullia: “È una giornata molto importante per noi, perché quest’associazione mette insieme, rispettandone l'autonomia, le varie associazioni albergatrici – commenta Amerigo Varotti, direttore generale di Confcommercio –. È importante perché finalmente vi è un gruppo di persone volenterose, per progettare e lavorare insieme per promuovere il nostro bellissimo patrimonio ambientale”.

L'assemblea dell’Associazione Operatori Turistici “Riviera San Bartolo” ha eletto presidente Fabrizio Oliva, albergatore ed ex presidente Apa, e il consiglio direttivo nelle persone di Loredana Ceccarelli, Marco Leardini, Signorini Roberto, mentre come Vice Presidente è stato scelto Angelo Serra.



“Nasce per unire più realtà, non si vuole sovrapporre alle amministrazioni o all’intendenza del parco San Bartolo – spiega il neo presidente Fabrizio Oliva –. Noi siamo la porta nord delle Marche, la realtà più importante assieme alla Romagna. Bisogna essere all'altezza, ci sono le condizioni per essere degni di rappresentare questa realtà. Avremmo un dialogo diretto con i sindaci dei quattro comuni partecipanti e chiederemo anche aiuti e dialoghi con le istituzioni regionali. Abbiamo realtà storiche molto importanti, tanto quanto quelle ambientali. non è vero che noi abbiamo un'offerta turistica scadente, anzi, è di grande qualità. Basti pensare alla promozione di Fiorenzuola di Focara tra i borghi più belli d’Italia. Noi, assieme all'amministrazione, dobbiamo e vogliamo promuovere il territorio. Gli albergatori uniti di questa realtà saranno in prima fila per la creazione di un nuovo prodotto ambientale e turistico. Questo 2024, come Capitale della Cultura, non ha ancora, purtroppo, una concezione ben definita. Dobbiamo fare in modo che il comune coinvolga ancor più gli operatori attivi sul territorio, come albergatori e tour operator. Può essere effettivamente il fattore che provocherà l'allungamento della stagione. Partiamo da Pesaro capitale della cultura verso il territorio nazionale ed estero”.