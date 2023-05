Colleziona reperti storici Docente di lettere nei guai

di Eisabetta Rossi

E’ uno noto storico, professore di lettere e responsabile del servizio educativo dell’archivio di Stato di Pesaro. Si chiama Roberto Bernacchia, 70enne originario di Mondolfo. E’ finito nei guai con la giustizia proprio per la sua grande passione per la storia e le civiltà del passato. Soprattutto per una collezione di monete, pietre e altri reperti dell’antichità che negli anni avrebbe rinvenuto e raccolto lungo i greti dei fiumi o in altre zone del territorio e custodito in casa sua perfettamente sistemate e catalogate invece di prendere un’altra decisione. Secondo la legge, non avrebbe potuto farlo senza un’autorizzazione allo scavo da parte della Soprintendenza alle Belle Arti. Autorizzazione che non aveva. A scoprirlo sono stati i carabinieri del nucleo di tutela patrimoniale e culturale di Ancona. Sono entrati in casa sua, chiamati dallo stesso professore che aveva denunciato ai militari un’asta "sospetta" online in cui si era imbattuto navigando su internet. Ma quando i carabinieri hanno notato quella collezione, hanno voluto approfondire, chiedere, capire da dove arrivasse tutto quel materiale. Appurata la mancanza di autorizzazioni, è scattata la denuncia contro Roberto Bernacchia e tutta la sua raccolta è stata sequestrata immediatamente. E così, per quegli scavi non autorizzati, il professore ed esperto è finito sotto indagine e poi a processo.

Ma, assistito dall’avvocato Cosimo Leone di Fano, ha chiesto e ottenuto di svolgere lavori di pubblica utilità (la cosiddetta messa alla prova) in modo di evitare il processo e l’eventuale condanna. Si è messo a servizio della Caritas, dedicandosi alla sistemazione dei libri dell’archivio diocesano. Ieri il giudice ha verificato il rispetto del programma di lavori stabilito dal Tribunale ed eseguito dall’imputato dichiarando estinto il reato. Niente condanna, quindi. E caso chiuso.

Tutto era cominciato con quella denuncia che lo storico aveva inoltrato al Ministero e anche alla Soprintendenza. Si era accorto che stavano vendendo sul web alcuni manoscritti del 1500, a quanto sembra, dei cosiddetti "diplomi" (ma non nel senso di titolo di studio) relativi alla città di Urbino, che lui temeva fossero protetti e quindi non vendibili sul mercato dell’arte. I carabinieri erano andati a casa sua per ascoltarlo come persona informata sui fatti e in quell’occasione avevano scoperto quella collezione di monete e altri piccoli reperti risalenti alcuni anche ad epoca preromanica. Una collezione che avevano ritenuto "irregolare" in quanto composta da materiale raccolto senza quella autorizzazione che la Sovrintendenza concede di solito solo per scavi importanti e non a singoli privati con la passione per la caccia archeologica.

Parte della collezione gli è stata riconsegnata. L’altra invece è stata confiscata. Roberto Bernacchia ha dichiarato che continuerà a sistemare l’archivio diocesano anche se ha già chiuso il conto con la giustizia. Lo fa perché quella è la sua passione anche nella prospettiva di poter mettere a disposizione della collettività la sua collezione di quanto raccolto in tema di reperti archeologici in tanti anni di ricerche, fatiche, viaggi e documentazione.